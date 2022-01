Klay Thompson fait « Splash » !

Les « Splash Brothers » sont de retour ! Une grosse semaine après le retour très médiatisé de Klay Thompson, Stephen Curry et lui ont profité de la venue des Pistons pour retrouver leurs bonnes habitudes. Ces fameux coups de chaud qui ont fait le bonheur des fans pendant des années.

« Ça arrive vite et ils prennent feu rapidement. Quand ils le font, c’est pratiquement impossible à arrêter » constate Andrew Wiggins, encore très bon cette nuit dans son rôle de « two-way player ».

Au départ, Klay Thompson a loupé ses deux premiers tirs, mais ensuite, on a retrouvé le Thompson de ses plus belles années. Un shoot dans le corner pour prendre confiance, et ensuite, il déroule, accompagné d’un Stephen Curry, tout aussi adroit. Juste avant la sirène de la première mi-temps, Klay Thompson plante le 3-points qui donne 28 points d’avance. Un coup d’œil à sa ligne de stats : 17 points à 5 sur 9 aux tirs, et 3 sur 5 à 3-points.

« J’ai passé une super soirée ! J’aurais aimé mettre quelques tirs de plus, mais j’ai simplement passé une super soirée, et c’était plaisant » commente l’arrière All-Star. « Je me fous de rater 100 tirs de suite car je ne m’arrêterai pas de shooter. J’aime trop ça, et j’ai trop bossé pour ne pas les prendre. »

« C’est déjà excitant d’avoir un impact sur la rencontre »

En rythme et détendu, Klay Thompson a rassuré ses fans, ses coéquipiers, mais aussi son coach. Quand lui et Stephen Curry ont fait le break dans le deuxième quart-temps, forcément, ça a rappelé quelques bons souvenirs… « Je suis tellement content de rejouer avec Steph » avoue Klay Thompson. « Mais il manque encore Draymond et Andre, et je suis tellement impatient de les retrouver. De pouvoir courir et shooter avec eux, de défendre… »

« C’était super, et c’était sans doute la meilleure série depuis qu’ils rejouent ensemble » constate Steve Kerr. « C’était bien de le voir avec la main chaude, et d’entendre le public qui le soutenait. »

Comme les Warriors sont sur une série de sept matches de suite à domicile, Klay Thompson va pouvoir travailler sereinement, et retrouver ses repères.

« Je suis humain, et quand je ne mets pas mes tirs, cela peut m’affecter… mais j’étais tellement heureux de voir le ballon rentrer dans le cercle ce soir. Je ne suis pas encore totalement satisfait car j’ai eu quelques très bonnes positions où je n’ai pas mis dedans. Mais je vais m’améliorer dès le prochain match, et c’est déjà excitant d’avoir un impact sur la rencontre. »