Le MVP de la nuit | Karl-Anthony Towns, le climatiseur

Chaque année, c’est une date qu’il coche sur son agenda. Originaire du New Jersey, Karl-Anthony Towns ne raterait pour rien au monde sa visite annuelle du Madison Square Garden, situé à quelques kilomètres de là où il a grandi. Surtout que désormais, c’est une autre manière de rendre hommage à sa mère, décédée du Covid en avril 2020. Elle n’est plus là pour l’encourager, mais son père, sa soeur et ses proches étaient là pour perpétuer la tradition.

« J’ai dit à mon père que tout le monde avait l’occasion d’avoir son moment au Madison Square Garden, et j’ai le sentiment que pour moi, c’était ce soir » a raconté l’intérieur des Wolves. « C’est le plus grand moment que j’ai vécu au Garden. Super public, super ambiance, super énergie, et j’ai réduit tout le monde au silence, et c’est encore mieux. »

Alors que Kemba Walker venait de mettre le feu à la salle avec trois paniers à 3-points de suite, Karl-Anthony Towns va effectivement climatiser la salle en redonnant l’avantage aux Wolves sur un And-1. Au départ, un drive sur sa main gauche pour déborder Julius Randle, et il choisit de shooter main droite avec la planche. Faute de Julius Randle, et Karl-Anthony Towns met le lancer derrière (111-109). Les Knicks ne parviendront pas à reprendre les commandes.

Un système nommé « 34 »

Ce panier difficile est un peu le symbole d’une rencontre marquée par 55 fautes et 71 lancers-francs ! C’était très physique et Karl-Anthony Towns a pris le dessus sur Julius Randle, comme il l’avait fait auparavant sur Taj Gibson et Mitchell Robinson, sortis tous les deux pour six fautes. « C’était le crime d’un gars de Kentucky sur un autre gars de Kentucky » résume Karl-Anthony Towns à propos de son duel face à Julius Randle.

Et ce système a un nom : « 34 ». « Au temps-mort, le coach a demandé de lancer « 34 », et je nous voyais vraiment gagner. J’ai souri à tout le monde car je sentais vraiment que j’allais mettre ce tir. »

A l’arrivée, KAT compile 20 points, 5 rebonds et 3 passes. Pas une très grande performance, mais après un très gros premier quart-temps, il n’a rien forcé, et il avait surtout gardé le meilleur pour la fin avec ce panier et la faute.