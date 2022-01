Les trois grands défis de Stephen Curry

Comme les Warriors, Stephen Curry connaît un coup de moins bien depuis quelque temps. En janvier, le double MVP et triple champion NBA tourne à « seulement » 19.6 de moyenne avec des pourcentages très éloignés de son meilleur niveau : 35% aux tirs, 30% à 3-points et 87% aux lancers-francs. Pour lui, c’est déjà très bien d’être cité dans le débat du MVP car la concurrence est jeune et talentueuse. Même chose pour Kevin Durant.

« On essaie de mettre en perspective tout ce que nous avons fait – je suis dans ma 13e année, KD est dans sa 15e année – et nous sommes toujours devant » explique-t-il à The Athletic. « Nos équipes se battent toujours pour le titre et elles ont des chances réalistes d’y arriver. Il est difficile de prendre du recul pour comprendre le contexte historique de ce qui se passe et comparer avec d’autres époques. Je comprends à quel point c’est incroyable du point de vue de l’histoire du basket, mais aussi en connaissant (Durant) et en connaissant les gars qui viennent derrière nous et qui arrivent à leur zénith. Nous essayons de tenir le coup le plus longtemps possible, et nous voulons suivre le rythme et éviter de ralentir ».

Déjà l’an passé, Stephen Curry avait impressionné par sa deuxième partie de saison, au point de finir 3e des votes pour le MVP. Dans une formation qui ne visait pas le titre et moins costaude, il s’agissait pour lui de prouver qu’il n’avait rien perdu de son talent après une saison quasi blanche en 2020.

« Klay a conscience qu’il va redevenir le joueur qu’il était en temps voulu… »

Cette saison, les Warriors ont retrouvé les sommets, et il se retrouve à la tête d’une formation à l’effectif hétéroclite, plus jeune mais talentueux. C’est l’autre défi de sa saison.

« C’est excitant car on essaie d’équilibrer les choses entre gagner maintenant et nous maintenir dans nos plus belles années, et le fait d’avoir conscience de ce qu’on fait avec des jeunes qui nous regardent, nous posent des questions et qui découvrent ce que c’est d’être un pro. Il faut donc leur dire et leur montrer en même temps. Mais c’est difficile car on vit dans l’instant et on prend conscience de leur potentiel et du niveau qu’ils peuvent atteindre. Cela nous permet de rester jeune, mais la partie difficile, c’est qu’il n’y a pas de régularité dans leur temps de jeu ».

Dernier défi pour Stephen Curry, rassurer et encourager Klay Thompson qui revient après deux ans et demi sans jouer.

« Je lui ai fait comprendre qu’il n’y avait aucune pression. Nous avons pris un bon départ cette année afin d’avoir ce petit matelas, ce milieu d’année pour qu’il retrouve ses jambes et prenne conscience ce que ressent son corps en jouant à nouveau à ce niveau. Deux ans et demi, c’est une période très longue entre deux matchs. Il peut toujours shooter, il est toujours aussi compétitif et il comprend le basket. Cela ne fait que quelques matchs. Il a conscience qu’il va redevenir le joueur qu’il était en temps voulu… Il sait que c’est en avril, mai et juin que tout se joue. Je suis impatient de voir ça. »