Aaron Wiggins, le dernier contrat garanti du Thunder ?

Sélectionné avec le 55e choix de la dernière Draft, Aaron Wiggins fait partie de la longue liste de joueurs « testés » par le Thunder en ce moment. Alors que la franchise d’Oklahoma City dispose encore d’une place dans son effectif, le rookie sorti de Maryland tient la corde pour décrocher ce dernier strapontin.

Signé en « two way contract », il a d’abord évolué en G-League, avec le Blue en début de saison, puis à partir de la mi-novembre, il a rejoint l’équipe fanion. Pour ne plus la quitter…

« Quand ils passent une barre, on leur donne une barre un peu plus haute et on voit s’ils peuvent la passer aussi », détaille Mark Daigneault dans The Oklahoman. « En fin de compte, on voit où ils se situent. Il est un exemple de ce processus. Il a passé toutes les barres qu’on a mis sur son chemin. »

Comme Luguentz Dort, Moses Brown voire Deonte Burton, Aaron Wiggins est en bonne place pour passer d’un choix de Draft quasi anonyme signé pour un « two-way contract » à un contrat classique, et surtout, garanti. Il aura eu besoin de 12 matchs avant de placer son record en carrière à 24 points face aux Pelicans.

Passé trois ans à la fac de Maryland, après avoir été repéré à Wesleyan où il évoluait aux côtés de Jaylen Hoard, Aaron Wiggins est un joueur mature, qui ne commet que très peu d’erreur. À vrai dire, il inscrit la majorité de ses points sur des coupes tranchantes vers le cercle bien senties, dans le bon timing, servis par Shai Gilgeous-Alexander ou son camarade de Draft, Josh Giddey.

Dans une situation idéale dans la pépinière du Thunder

« On l’avait vu à Chicago au Combine et on s’était déjà dit qu’il était intéressant », reprend Mark Daigneault. « Il avait l’air d’avoir un très bon sens de ce qu’il doit faire sur le terrain. »

Utilisé avant tout comme spécialiste défensif, sur les gros scoreurs adverses, Aaron Wiggins a récemment été mis à l’épreuve défensivement face à Luka Doncic, et il s’en était pas trop mal sorti, tenant le « Wonderboy » des Mavs à 14 points à 6/14 aux tirs, 10 passes mais pour 7 balles perdues…

Titulaire sur 13 des 15 derniers matchs du Thunder (avec 21 minutes à la clé), Aaron Wiggins en est à 7 points et 3 rebonds de moyenne. Mais plus que ses stats, il est bien content de pouvoir jouer sa chance à fond.

« C’est une des choses pour lesquelles, nous les rookies, on est le plus reconnaissant. C’est d’avoir une opportunité. D’avoir la chance de grandir. (…) Je ne m’inquiète pas de ce qui se passe en coulisses parce que c’est hors de mon contrôle », conclut le jeune arrière de 23 ans. « Je me suis retrouvé dans la situation parfaite parce que tout ce que je voulais, c’est avoir une équipe qui croit en moi et qui pouvait me mettre en situation de réussir. Peu importe ma position de Draft, Oklahoma City est là où je suis heureux d’être. »