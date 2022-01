Cade Cunningham n’a pas compris son expulsion

Avec 21 points en 25 minutes, Cade Cunningham était en forme contre les Suns. Il s’est donc fait plaisir après son dunk sur Jalen Smith, en troisième quart-temps, en pointant son doigt devant lui.

Mais qui visait-il avec ce geste ? Le pivot de Phoenix, pour le chambrer, ou le banc de Detroit, voire le public ? Le rookie et les arbitres n’ont pas eu la même interprétation de cette action puisque les seconds ont sifflé une faute technique à Cade Cunningham.

Cela n’aurait pu être qu’une simple anecdote, mais comme cela était sa seconde faute technique, le joueur des Pistons a été ainsi expulsé. Dans le rapport des arbitres, Kevin Cutler s’est justifié en expliquant que Cade Cunningham avait pointé le défenseur, Jalen Smith en l’occurrence, pour le railler.

« J’avais mes proches derrière le banc », explique pourtant le rookie au Detroit Free Press. « Jalen Smith était entre moi et mes proches. J’aurais pu mieux apprécier la situation. Mais je n’aime pas me moquer et habituellement, je suis plutôt cool après une action. Je me suis rendu compte de ça après l’action, mais je ne pensais pas prendre une faute technique. »

Comme il y avait déjà 20 points d’écart, cette sortie n’a eu aucune influence sur le sort de la rencontre ni sur la victoire claire et nette des finalistes 2021. Elle a peut-être seulement privé Cade Cunningham d’un match à 30 points, qui aurait été le premier de sa carrière.

« L’arbitre estime qu’il a pointé du doigt le défenseur, mais je n’ai pas vu ça », a commenté de son côté Dwane Casey. « Je pense qu’il visait ses coéquipiers. J’ai déjà vu pire pour expulser quelqu’un. On n’est pas en position pour se plaindre et comme on est une jeune équipe, on ne devrait pas avoir cette réputation. Tant qu’on n’est pas à ce niveau-là, on se tait et on joue dur. »