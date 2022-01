Reebok : les premiers clichés de la Solution Mid

La Question a dignement fêté ses 25 ans en 2021 avec une multitude de déclinaisons qui vont se poursuivre en 2022, aux côtés d’une toute nouvelle venue dévoilée par Reebok : la Solution Mid.

Ce modèle a voulu réunir la touche de Reebok, l’ADN d’Allen Iverson et un design plus contemporain. On retrouve ainsi pour principale nouveauté le système de laçage « Ghillie » apparaissant sous la partie supérieure en mesh de la tige, recouverte de cuir synthétique sur la partie avant. Les clins d’oeil à Allen Iverson sont présents sur le talon et la semelle intérieure.

Trois coloris ont été présentés, en blanc et rouge, noir et blanc et un coloris complètement noir, avec les logos sur l’empeigne et la languette en gris. La paire devrait être commercialisée en mars prochain au prix de 80 dollars en taille adultes.

(Via KicksOnFire)

—

Du 12 janvier au 8 février, profitez de -20% supplémentaires sur les soldes basket4ballers grâce au code « HIVER22 ».