DeMar DeRozan a d’abord pensé climatiser pour de bon le TD Garden. Avec son « stepback » à mi-distance, ligne de fond, il venait en effet de donner six points d’avance (106-112) à son équipe sur le parquet des Celtics. Mais une pénétration de Dennis Schroder, un tir extérieur de Jaylen Brown et une série de quatre lancers-francs de Robert Williams III plus tard, et les Celtics finissaient par s’imposer sur un 8-0 final.

« C’est un moment attendu par tout le monde dans cette ligue, juge le pivot des Celtics après la rencontre, au sujet de ses passages décisifs sur la ligne, où il n’affiche pourtant que 64% en carrière. Je suis content de l’avoir fait et que mes coéquipiers m’aient soutenu. Cela a boosté ma confiance. »

De la confiance pour le joueur lui-même mais surtout pour son équipe. Les Celtics sont en effet l’une des équipes les plus en difficulté lors des rencontres serrées. Avant ce match, ils ne s’étaient imposés qu’à deux reprises, en huit matches, lorsque l’écart final se terminait avec trois points ou moins.

On a fait les stops défensifs quand il le fallait

« On a connu beaucoup de matches difficiles comme celui-ci et les gars en tirent des leçons. On commence à comprendre ce qu’on veut faire à la fin des matchs, les tirs qu’on veut obtenir, c’est visible. Le mérite en revient à nos gars. Ils ont été un peu malmenés, mais ils n’ont jamais baissé la tête, ils ont continué à se battre et ils ont réussi à s’en sortir », apprécie d’ailleurs leur coach, Ime Udoka.

Ce dernier prend en exemple ce match ou celui face à Indiana une semaine plus tôt, terminé en prolongation et remporté par les Celtics, pour considérer que son équipe « exécute mieux en fin de match ». « On a fait les stops défensifs quand il le fallait », juge-t-il.

Son vétéran Al Horford l’a bien remarqué lui aussi. « On était dos au mur. Rob a signé quelques actions sur la fin, il a réussi quelques lancers-francs. JT (Jayson Tatum) a sorti quelques bonnes possessions défensives. Ces gars-là ont vraiment été à la hauteur. On a juste trouvé le moyen de remporter cette victoire. »

Face à la meilleure équipe de leur conférence tout de même. « Honnêtement, ce n’est qu’une victoire. J’ai l’impression qu’on a encore du chemin à faire pour progresser et être plus réguliers. On a fait quelques pas en avant dans ce domaine, mais ce soir, on se contente de cette victoire », veut relativiser l’intérieur, dont l’équipe reçoit trois adversaires à sa portée (Pelicans, Hornets et Blazers) la semaine prochaine.