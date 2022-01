Lonzo Ball également touché au genou

Les temps sont durs pour les Bulls en ce moment. Déjà à cause des résultats sportifs : deux gifles encaissées face aux Nets et aux Warriors, puis avec une nouvelle défaite sur le fil à Boston.

Ensuite parce que l’infirmerie gonfle depuis quelques jours : Alex Caruso n’est toujours pas sorti du protocole sanitaire, Derrick Jones Jr. s’est blessé pour plusieurs semaines, tout comme Zach LaVine, touché au genou gauche et écarté, lui, pour seulement quelques jours.

Vient désormais s’ajouter à ces soucis celui de Lonzo Ball. Le meneur, lui aussi blessé au genou gauche, n’était effectivement pas en tenue contre les Celtics samedi soir et ne devrait pas l’être non plus à Memphis lundi.

« Ça fait quelques temps », confie Billy Donovan à NBC Sports, en évoquant les douleurs au genou de son joueur. « Je ne crois qu’il se soit fait mal sur une action en particulier. Ce sont simplement des accumulations de douleurs articulaires, qui s’aggravent au fil du temps. »

Cela ne semble pas très grave donc, mais le coach de Chicago a tout de même expliqué que c’était assez sérieux pour l’éloigner des parquets quelques matches.