Stats & Highlights | Les Spurs retrouvent le sourire, les Wizards le perdent, les Cavaliers et les Mavericks le gardent

C’était une soirée de séries. Les Cavaliers ont conservé en vie la leur avec une quatrième victoire de suite, ainsi que les Mavericks avec un second succès de rang.

En revanche, celle des Wizards s’arrête après trois victoires d’affilée, puisque les joueurs de la capitale ont perdu contre Portland. Les Spurs, eux aussi, ont vu leur série se terminer, mais c’est une bonne nouvelle : ils étaient en effet sur cinq défaites de suite.

Washington – Portland : 110-115

Depuis quelques temps, les Blazers peuvent compter sur un excellent Anfernee Simons. Absent jeudi dans la défaite contre les Nuggets (il était à l’enterrement de son grand-père) le jeune talent de Portland a encore été très bon pour permettre à ses coéquipiers de décrocher une troisième victoire en quatre matches. Comment ? En collant 26 points et sept paniers primés en première période !

Bien secondé par Jusuf Nurkic, il termine avec 31 points et 11 passes. Les Blazers avaient fait l’essentiel après trois quart-temps et le sursaut des Wizards en fin de match n’a pas suffi. Fin dé série pour Washington, qui restait sur trois succès de rang, et troisième victoire à l’extérieur seulement des joueurs de Chauncey Billups.

Wizards / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Kuzma 37 7/18 0/4 2/2 4 8 12 2 2 0 5 2 -14 16 16 C. Kispert 26 4/6 3/5 2/2 1 6 7 1 3 1 0 0 -12 13 20 D. Gafford 11 0/4 0/0 2/2 1 2 3 1 3 0 0 0 -15 2 2 S. Dinwiddie 34 9/18 4/10 5/5 0 1 1 7 4 0 3 0 +6 27 23 K. Caldwell-Pope 29 3/11 0/4 2/2 0 2 2 2 2 0 3 0 -12 8 1 R. Hachimura 15 1/4 1/1 2/2 0 2 2 1 1 0 1 0 +6 5 4 D. Avdija 20 2/6 1/4 1/2 0 4 4 0 1 1 1 0 +1 6 5 M. Harrell 25 8/10 0/1 0/2 1 4 5 2 5 1 2 1 +8 16 19 T. Bryant 12 0/3 0/2 0/0 0 2 2 0 2 0 0 0 +2 0 -1 R. Neto 19 2/5 1/3 2/2 0 0 0 1 0 1 5 0 -4 7 1 A. Holiday 12 3/5 2/3 2/2 3 2 5 3 3 0 0 0 +9 10 16 Total 39/90 12/37 20/23 10 33 43 20 26 4 20 3 110 Trail Blazers / 115 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval R. Covington 40 5/13 2/6 3/4 2 7 9 2 5 4 0 1 +10 15 22 N. Little 29 6/8 2/3 4/5 0 1 1 0 3 0 1 1 -4 18 16 J. Nurkic 31 9/15 0/1 5/10 3 11 14 2 6 2 4 0 +11 23 26 B. McLemore 28 3/9 2/8 2/4 0 2 2 1 4 0 1 0 -3 10 4 A. Simons 40 11/21 7/14 2/3 0 0 0 11 0 2 2 0 +13 31 31 T. Watford 8 0/2 0/1 2/2 1 3 4 0 6 0 2 0 -2 2 2 T. Snell 20 1/4 0/3 0/0 1 4 5 1 0 0 2 0 +4 2 3 K. Blevins 3 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -1 D. Smith Jr. 23 3/9 0/0 3/3 1 3 4 2 0 3 0 0 +3 9 12 C. Elleby 18 1/3 0/2 3/4 0 0 0 0 1 2 0 0 -5 5 4 Total 39/85 13/39 24/35 8 31 39 19 25 13 12 2 115

Oklahoma City – Cleveland : 102-107

Après une première mi-temps maîtrisée et même un avantage de 18 points acquis en début de seconde période, le Thunder s’est mis à déjouer. Les Cavaliers ont ainsi grignoté leur retard en quelques minutes seulement.

Avant l’entame du dernier quart-temps, Darius Garland (27 points) et ses coéquipiers étaient devant. Puis, dans les dernières secondes du « money time », le meneur délivre sa 18e passe décisive de la rencontre pour un panier primé de Lauri Markkanen, qui tue le match.

Thunder / 102 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Robinson-Earl 27 1/7 0/3 2/2 3 8 11 0 3 0 0 1 +1 4 10 L. Dort 29 5/14 2/6 5/5 0 3 3 0 2 0 1 0 +2 17 10 D. Favors 17 3/5 0/0 0/0 5 3 8 1 1 0 0 0 -6 6 13 S. Gilgeous-Alexander 34 7/19 0/2 7/9 2 3 5 7 4 1 3 2 -2 21 19 J. Giddey 30 5/8 1/2 0/0 3 7 10 3 2 0 6 1 -5 11 16 M. Diakite 13 1/2 0/0 0/0 1 3 4 0 2 0 1 1 +4 2 5 D. Bazley 28 5/9 1/4 6/6 1 6 7 3 3 1 2 0 -5 17 22 M. Muscala 8 3/4 3/4 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 -6 9 9 T. Mann 25 2/7 1/3 0/0 0 2 2 2 2 0 1 0 -6 5 3 T. Jerome 18 4/6 2/2 0/0 0 2 2 0 1 1 0 0 +4 10 11 A. Wiggins 10 0/2 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 1 0 -6 0 -2 Total 36/83 10/27 20/22 15 37 52 17 21 4 15 5 102 Cavaliers / 107 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval L. Markkanen 32 4/10 2/6 2/2 0 5 5 1 2 4 0 0 0 12 16 L. Stevens 19 2/5 1/2 0/0 0 0 0 0 2 0 0 1 -13 5 3 J. Allen 33 5/9 0/0 3/8 6 7 13 1 1 0 2 0 +1 13 16 E. Mobley 33 8/14 0/1 4/5 1 4 5 1 1 0 2 2 +1 20 19 D. Garland 37 11/20 1/7 4/4 2 3 5 18 3 1 2 0 +9 27 40 K. Love 21 5/11 3/8 0/0 0 2 2 1 0 0 1 0 +10 13 9 C. Osman 13 1/4 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 2 -1 I. Okoro 24 1/5 0/3 5/6 0 0 0 1 4 0 0 1 +12 7 4 D. Windler 17 2/5 2/5 0/0 0 3 3 1 0 0 0 0 +19 6 7 B. Goodwin 11 1/4 0/1 0/0 2 2 4 4 0 1 0 0 -4 2 8 Total 40/87 9/35 18/25 11 26 37 28 13 6 7 4 107

San Antonio – LA Clippers : 101-94

Les absents reviennent du côté de San Antonio et ça fait la différence. En début de match, les Spurs privent les Clippers de paniers pendant huit minutes, pour prendre l’avantage. Une avance perdue en dernier quart-temps face à un 18-3 porté par Serge Ibaka, 10 points dans ce « run ».

Les hommes de Gregg Popovich sont solides et, grâce à leur défense, ils reviennent et remportent cette partie. Les joueurs de Los Angeles ne vont inscrire que deux points dans les sept dernières minutes de la rencontre… Première victoire des Texans après cinq défaites de suite.

Spurs / 101 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. McDermott 23 1/5 0/3 2/3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 K. Johnson 33 4/8 3/6 6/6 1 5 6 1 3 0 3 0 -5 17 17 J. Landale 26 3/9 1/3 3/4 8 3 11 2 2 1 1 0 +14 10 16 D. Murray 36 8/17 0/3 2/2 1 6 7 9 0 3 3 0 +4 18 25 D. Vassell 31 3/11 2/7 2/2 1 10 11 1 2 1 1 1 +9 10 15 D. Eubanks 19 0/1 0/0 0/0 2 5 7 0 0 0 1 0 -11 0 5 K. Bates-Diop 22 4/8 1/3 4/4 1 6 7 1 1 0 0 0 +15 13 17 D. White 25 7/11 3/5 2/4 1 3 4 4 1 1 3 3 +14 19 22 L. Walker IV 20 4/11 1/5 1/2 0 1 1 0 2 0 1 1 -11 10 3 J. Primo 6 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 +6 0 -3 Total 34/83 11/37 22/27 15 39 54 19 12 6 14 5 101 Clippers / 94 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval N. Batum 27 4/9 1/4 4/5 1 6 7 1 4 1 3 0 -3 13 13 M. Morris Sr. 37 6/17 3/7 0/0 0 6 6 5 3 1 2 0 -7 15 14 I. Zubac 21 3/5 0/0 0/0 5 4 9 2 2 1 0 0 -3 6 16 R. Jackson 25 3/14 1/6 0/1 0 2 2 4 0 1 1 0 -7 7 1 A. Coffey 32 7/13 4/8 2/2 2 3 5 1 1 1 0 1 -9 20 22 S. Ibaka 18 4/11 2/3 0/0 7 3 10 0 1 0 1 2 +5 10 14 I. Hartenstein 6 3/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 6 6 E. Bledsoe 26 3/11 1/5 0/0 1 4 5 5 4 2 4 1 -4 7 8 T. Mann 31 3/8 0/3 0/0 2 2 4 3 3 0 2 0 0 6 6 B. Boston Jr. 17 2/9 0/2 0/0 3 3 6 3 3 1 1 0 -2 4 6 Total 38/100 12/38 6/8 21 33 54 24 21 8 14 4 94

Dallas – Orlando : 108-92

On pourrait presque dire que le match a été plié par les Mavericks en premier quart-temps. Le retour de Kristaps Porzingis, après sept matches manqués, a été remarqué, avec 12 points en premier quart-temps. Dans le même temps, le Magic a perdu huit ballons.

Un écart d’une dizaine de points va rapidement s’installer. Néanmoins, c’est bien en troisième quart-temps que les Texans vont véritablement faire la différence. Orlando était repassé sous la barre des dix points et les Mavericks passent alors un 7-2 pour écarter les Floridiens.