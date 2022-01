Le duo Barrett/Randle enfonce les Hawks

Tout doucement en train de remonter la pente, les Knicks ont pris le soin de plomber un peu plus les Hawks, privés cette nuit de la paire Bogdanovic/Capela et qui en sont désormais à 9 revers sur leurs 11 derniers matchs, en venant s’imposant à Atlanta. Sur un fond de revanche par rapport aux derniers playoffs.

Les troupes de Tom Thibodeau sont montées en puissance dans le deuxième quart-temps, s’appuyant sur la paire Barrett-Randle. Le premier a trouvé Immanuel Quickley à 3-points avant de s’offrir un 2+1 tandis que le second a planté 13 points avant de boucler la première mi-temps un service pour le dunk de Mitchell Robinson et deux caviars pour Evan Fournier derrière l’arc (51-65).

RJ Barrett et a porté l’écart à +17 dès le retour des vestiaires et les Knicks ont su gérer cette avance jusqu’à la fin (53-70). Trae Young s’est alors employé pour tenter de relancer les siens, avec l’aide de Danilo Gallinari qui a ramené les locaux à -8 sur un 3-points en toute fin de troisième quart-temps (77-85).

Le 7-2 initié par Timothé Luwawu-Cabarrot a remis la pression sur les New-Yorkais qui ont alors dû répondre sans trembler. Ce qu’a fait Evan Fournier d’un missile plein de sang-froid suivi d’un floater alors que les Hawks pointaient à -2 (91-97). Puis c’est RJ Barrett qui a offert un précieux relais à son équipe avec un tir à mi-distance et un 3-points.

Dans la peinture, Julius Randle et Mitchell Robinson ont mis le point d’exclamation final à une victoire précieuse pour les Knicks qui creusent un peu plus l’écart avec leur adversaire du soir au classement en l’emportant 117-108.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Atlanta dans de beaux draps. La crise couve depuis des semaines chez les Hawks puisque ce nouveau revers est le 10e de suite concédé à la maison par les hommes de Nate McMillan. La série avait déjà commencé par une défaite à la maison face aux Knicks qui ont ainsi pris une nouvelle revanche par rapport à leur déconvenue lors des derniers playoffs. Avec un bilan de 17 victoires pour 25 revers, les Hawks s’éloignent encore du « play-in ».

– Les Knicks maîtres de la raquette. Les coéquipiers de Julius Randle ont bien profité de l’absence de Clint Capela pour asseoir leur domination dans la peinture avec 44 rebonds dont 11 offensifs, là où les Hawks ont été limités à 31 prises. Si on ajoute à cela l’adresse à 3-points des Knicks (42% à 13/31), l’équation est devenue trop compliquée pour les locaux.

TOPS/FLOPS

✅ Julius Randle. Le leader des Knicks a donné le ton et a surtout fait la différence presque à lui seul en fin de deuxième quart-temps pour donner un avantage aux siens que les Hawks n’ont jamais été en mesure de rattraper. Costaud à la finition, il s’est ainsi mué en créateur hors-pair, un rôle qu’il a joué jusqu’à la fin en distribuant 9 passes décisives pour accompagner ses 24 points et 6 rebonds. Nul doute qu’il a dû savourer ces instants sur le parquet d’Atlanta.

✅ RJ Barrett. Avec Evan Fournier, le Canadien a été le parfait lieutenant de Julius Randle en profitant des espaces pour se montrer. Il a également participé à faire le trou dans le deuxième quart-temps puis a été présent pour tuer le match sur la fin avec deux paniers réussis avec une grande maîtrise pour terminer meilleur marqueur de son équipe avec 26 points.

⛔ Les lieutenants des Hawks. Quand deux éléments aussi importants que Bogdan Bogdanovic et Clint Capela manquent à l’appel, les « role-players » autour de Trae Young se doivent de montrer un visage plus agressif. Ça a été le cas de Danilo Gallinari et ses 17 points, mais derrière, certains joueurs semblent en plein doute. C’est notamment le cas d’un John Collins, qu’on ne reconnaît plus dans l’intensité ni dans l’agressivité, comme en témoignent ses trois petits rebonds. Même chose pour Kevin Huerter qui s’est quant à lui distingué par un 0/4 à 3-points. Trop peu pour épauler « Ice Trae ».

LA SUITE

Atlanta (17-25) : les Hawks recevront le champion en titre, Milwaukee, pour le « MLK Day » ce lundi.

New York (22-21) : les Knicks retrouveront le MSG pour accueillir Charlotte ce lundi.