Jarrett Allen, l’étage indispensable de la fusée Cleveland

« J’ai l’impression d’être là depuis trois ans et six mois en même temps. Ça a été une super période, je suis content d’avoir été accueilli à bras ouverts. Mes coéquipiers m’ont encouragé tout ce temps et la ville de Cleveland a été super. J’adore être ici ».

14 janvier 2021, l’onde de choc née de la volonté de James Harden de quitter Houston a notamment eu des conséquences pour Jarrett Allen, soudainement écarté de l’ambitieux projet des Nets pour retrouver le « process » naissant des Cavs.

Brooklyn n’a pas résisté à la tentation d’associer « The Beard » au tandem Irving-Durant, quitte à sacrifier un pivot de 22 ans au potentiel impressionnant.

L’action du match, tout un symbole

Cleveland s’en est lavé les mains et réalise aujourd’hui à quel point cette étape a été importante dans la réalisation de son projet, bonifié ensuite par la Draft d’Evan Mobley et les arrivées de Ricky Rubio et Lauri Markkanen l’été dernier.

Preuve en a été donnée encore cette nuit à l’occasion de l’anniversaire de son arrivée sous le maillot des Cavs, puisque il a été un souci permanent des deux côtés du parquet pour les Spurs, battus 114-109.

Élément essentiel du « Tall ball » mis en place par JB Bickerstaff depuis le début de saison, Jarrett Allen a fait du Jarrett Allen en compilant 17 points et 16 rebonds, avec une nouvelle démonstration de force à la clé sur un alley-oop en haute altitude envoyé par Darius Garland.

L’action du match puisqu’elle a permis aux Cavs de passer à +5 à moins de deux minutes de la fin et tout un symbole puisqu’elle a mis en valeur son sens du timing et sa verticalité, ses marques de fabrique.

« Il signifie beaucoup pour notre franchise. Il fait tout pour nous, il tient la défense, c’est notre chien de garde et c’est aussi un chien en attaque. On est vraiment heureux de l’avoir. Il mérite vraiment chaque dollar que les Cavs paient pour lui. C’est un super gars sur et en dehors du terrain. S’il continue comme ça, il pourra prétendre à 100 millions de dollars de plus », a ainsi déclaré le MVP du match, Darius Garland, en clin d’œil au contrat de 100 millions de dollars sur 5 ans signé par son pivot durant l’intersaison.

La « Jarrett Allen dépendance »

Pour résumer l’année de Jarrett Allen aux Cavs, JB Bickerstaff a utilisé le mot « dépendance », tant l’apport régulier de son pivot est devenu sa marque de fabrique, estampillée par ses double-double, le pivot ayant signé son 22e match à 10 points, 10 rebonds ou plus cette saison.

« On est devenu dépendants de lui. C’est un gars dont on sait à chaque match la production qu’on aura de sa part. C’est un gars qui se préoccupe de l’équipe plus que de lui-même, qui a la détermination de faire tout son possible pour aider l’équipe à gagner. Son job n’est pas facile. Quand tu te bats dans les tranchées chaque soir, à se battre, s’arracher. On l’apprécie beaucoup pour ça et on a une tonne de respect pour ce qu’il fait », a rappelé son coach.



Jarrett Allen figure à la 7e place du le classement des joueurs ayant réalisé le plus de double-double cette saison. Le pivot des Cavs est plutôt en bonne compagnie puisqu’il figure notamment juste derrière… James Harden (23 double-double).