Marvin Bagley affiche (enfin) son efficacité dans la raquette des Kings

Battre son record de la saison aux points sur deux matches consécutifs n’est pas chose aisée. C’est ce que vient de réaliser Marvin Bagley, qui plafonnait certes à 15 points depuis le début de la saison. Quelques jours après sa sortie à 16 points et 9 rebonds face aux Lakers, l’intérieur des Kings vient d’enchaîner avec un match encore plus convaincant dans la victoire face aux Rockets: 26 points (12/20 aux tirs, ses plus gros totaux de l’année), 13 rebonds (record de saison aussi) et 2 contres.

« Il a été très bon pour trouver des espaces libres lorsqu’on a attaqué le cercle, détaille Alvin Gentry. Il a vu ces trous dans la défense, y compris lorsqu’on a attaqué la ligne de fond, et a été en mesure de finir. On a besoin de ce genre de prestation de sa part. »

Il n’a effectivement pas eu de difficultés à se démarquer au cœur de la défense intérieure des Rockets, connue pour sa permissivité cette saison. Et pas davantage de mal à rentrer ses « hooks » main gauche face à Christian Wood ou Daniel Theis. Résultats, ses coéquipiers comme De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton (20 passes décisives à eux deux) n’ont pas hésité à l’alimenter dessous.

En panne d’efficacité en janvier

« Il a été très bon pour nous, salue le premier cité. On sait tous qu’il peut courir, qu’il est athlétique. Collectivement, lorsqu’un intérieur trouve rapidement ses positions au poste, on veut être en mesure de le trouver et c’est ce qu’on a réussi à faire. Il a pu finir, se rendre sur la ligne des lancer-francs et rentrer ses lancers (2/2). Il a été bon pour nous dans tous les domaines aujourd’hui. »

Le meneur des Kings estime que son intérieur fait mieux depuis qu’il est titulaire et a retrouvé des couleurs depuis le remplacement de Luke Walton pour son assistant. Ce que les chiffres ont montré dans un premier temps, mais un peu moins ces derniers temps. Depuis début janvier, avant ses deux dernières sorties, il tournait à 7 points de moyenne avec seulement 31% aux tirs. Un pourcentage indigne d’un intérieur qui tourne à environ 50% de réussite depuis le début de sa carrière.

Sur le match de cette nuit, le gaucher estime avoir pris ce que la défense adverse lui a offert. Au-delà de ça, estimant « être en paix » avec lui-même, il dit simplement essayer « de rester positif et de jouer aussi dur que possible chaque fois que j’entre sur le terrain. Je suis juste heureux de pouvoir contribuer à la victoire de l’équipe. […] Je peux rentrer chez moi et me regarder dans le miroir et, non pas me sentir satisfait, mais me dire que j’ai donné tout ce que j’avais. »

À lui de confirmer cette belle performance ce dimanche face à ces mêmes Rockets.