Avec Alvin Gentry, Marvin Bagley a retrouvé le plaisir de jouer

Marvin Bagley a démarré sa quatrième saison dans la grande ligue avec une collection de « DNP ». Sur les 13 premiers matches, il n’était rentré en jeu qu’à une reprise. Luke Walton a commencé à le relancer mi-novembre. Mais c’est surtout avec son successeur, Alvin Gentry, que l’intérieur retrouve les parquets.

Il s’est d’abord montré à son davantage (13 points, 7 rebonds et 4 passes) sur le parquet des Lakers, dans un match fou terminé après trois prolongations, dans lequel il avait été responsabilisé dans les périodes décisives.

Le 2e choix de la Draft 2018 a encore signé une belle prestation ce week-end, à domicile face aux Clippers, en apportant 12 points (4/6) et 11 rebonds. Son premier double-double cette saison pour lui qui en avait réalisé 19 lors de sa saison rookie.

« Je ne fais que jouer au basket », lâchait-il après cette bonne victoire. « Je suis à l’aise sur le terrain, je prends du plaisir. C’est ce que j’ai toujours fait depuis que j’ai commencé à jouer : ne pas laisser les événements ou des personnes gens m’enlever cette joie et cet amour pour le jeu. Ça a toujours été mon truc. Être de nouveau sur le terrain, jouer, sourire, aider mes coéquipiers et les encourager, c’est tout ce qui compte pour moi. »

L’allusion à son ancien coach, qui avait décidé de le sortir de sa rotation avant même l’entame de la saison, est à peine voilée. Cette « joie » sur le terrain est en tout cas visible. Face aux Clippers, il a affiché son envie d’attaquer le cercle et mis de l’intensité au moment de capter les rebonds par exemple.

Un impact en défense ?

Ce changement sur le banc des Kings a visiblement été une bénédiction pour lui. « Coach Gentry fait un super job en nous encadrant de la bonne manière, c’est un plaisir de jouer pour lui », affichait d’ailleurs l’intérieur, dont l’équipe vient de remporter quatre de ses six dernières sorties.

Au-delà d’une envie de jouer retrouvée, un mois après un épisode où il aurait refusé de rentrer en jeu, son coach remarque qu’il est plus investi en défense.

« Il est plutôt régulier depuis qu’il est revenu en jeu », jugeait l’assistant promu, après le match contre les Clippers. « Je pense qu’il a fait un bon travail en défense sur les extérieurs. Mais le plus important est qu’il a pris des rebonds importants pour nous et qu’il a été capable de faire des choses pour nous aider. »

« J’essaie juste de faire des stops », complétait son intérieur. « On travaille là-dessus chaque jour à l’entraînement. On bosse tous les jours les schémas qu’on utilise en match, donc il faut juste s’y tenir. Je joue simplement, j’essaie de faire des stops, d’aider mes coéquipiers de toutes les manières possibles et ça fonctionne bien pour moi. »