Les Grizzlies permettent à leurs jeunes fans d’échanger leurs maillots des autres équipes

La scène avait été très commentée. À la fin du match face aux Warriors, joué à Memphis, Ja Morant avait ainsi refusé de taper dans la main d’un jeune fan, parce que ce dernier portait un maillot de Stephen Curry…

Le meneur de jeu avait ainsi toisé le supporter, expliquant après la rencontre qu’il prenait ça « pour un manque de respect » qu’un supporter du Tennessee vienne aux matchs avec un maillot de l’adversaire de Memphis. De quoi donner une idée à Ja Morant et à son club, qui ont immédiatement lancé une opération d’échange de maillots !

Avant la rencontre face aux Wolves, les fans de moins de 12 ans avaient ainsi la possibilité d’obtenir un maillot de Ja Morant ou de Jaren Jackson Jr. contre le maillot d’un joueur d’une autre équipe.

En bonus, ils recevaient également deux tickets pour la rencontre de la soirée face à Minnesota.

Et l’opération a eu un gros succès, alors que les Grizzlies sont actuellement l’équipe la plus en forme de NBA, avec 11 victoires consécutives et la 3e place de l’Ouest. Le club a ainsi récupéré pas mal de maillots adverses, dont ceux d’Allen Iverson, Michael Jordan, LeBron James, Zion Williamson ou encore Mike Conley.