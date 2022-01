NCAA | Oregon renverse UCLA en prolongation pour la 700e victoire de Dana Altman

Mal partis cette saison, avec six victoires pour autant de défaites, les Ducks d’Oregon sont en train de prendre leur envol. Jeudi soir à UCLA, la troupe de Dana Altman a enfin lancé sa saison avec une quatrième victoire de rang, et une victoire de prestige au Pauley Pavilion, arrachée en prolongation derrière 23 points du senior Jacob Young.

Mal partis dans ce match également, sur un 14-6 des locaux dont un gros dunk de Jaime Jaquez Jr., les Ducks ont réussi à reprendre la marche avant pour aller s’imposer à l’extérieur, entamant notamment la 2e mi-temps avec un 5/5 à 3-points pour recoller. Mais les Bruins ont aussi manqué plusieurs occasions très nettes, avec Jules Bernard qui avait le tir de la gagne au bout des doigts en fin de temps réglementaire.

« On n’avait pas bien réagi face à l’adversité cette année, mais on a bel et bien montré des progrès [hier] soir », a apprécié Coach Altman, dans sa 33e saison en Division I. « Je suis très fier de la manière dont on s’est battu. »

Si Johnny Juzang (23 points, 9 rebonds) a assuré, ça n’a pas été le cas de la paire Jules Bernard (13 points à 3/13) – Tyger Campbell (10 points à 3/10). En fin de match, Jaquez a également manqué deux lancers cruciaux… Bref, trop d’erreurs pour les Bruins !

Gonzaga écrabouille BYU

Certes plus aussi dominateur que ces dernières années, Gonzaga reste néanmoins le n°2 du pays. Et, hier soir face à BYU, Drew Timme (30 points à 13/14 aux tirs) et sa bande ont remis quelques points sur les i. Faciles vainqueurs de leur rival (110-84), les Zags ont également pu compter sur Andrew Nembhard (22 points, 12 passes) et Julian Strawther (20 points).

Avec un 61e succès de suite à domicile, Gonzaga étend son incroyable série d’invincibilité sur son terrain, sans avoir eu trop recours à sa pépite, Chet Holmgren, à 12 points, 7 rebonds et 5 contres tout de même (et qui vient de signer un contrat d’exclusivité avec la marque de cartes Topps). Les Zags en sont à 13 victoires pour 2 défaites cette saison.

Arizona garde le rythme

En galère face à Washington (et sa défense de zone forçant 21 balles perdues) pour leur premier match après une pause forcée de 16 jours, Arizona a retrouvé ses repères face à Colorado (76-55). Azuola Tubeilis et Justin Kier ont tous deux fini à 14 points pour équilibrer l’attaque des Wildcats qui ont su placer le coup d’accélérateur nécessaire en 2e mi-temps.

« On a bien commencé le match, avec un bon effort, mais ensuite, on a un peu baissé la garde », a analysé Tommy Lloyd. « Les gars ont bien répondu en deuxième mi-temps, en particulier en défense. Pour nous, il n’y a pas de secret : la défense est ce qui lance notre attaque. »

L’effectif international d’Arizona a encore été performant, avec Tubeilis en leader donc, mais aussi 7 points et 9 rebonds de Christian Koloko, 13 points et 5 rebonds de Bennedict Mathurin ou encore 10 passes de Kerr Kriisa et 12 points et 5 rebonds de Pelle Larsson en sortie de banc. A 13 victoires en 14 matchs, Arizona poursuit sa belle campagne pour la première de Coach Lloyd aux commandes.

Les stats complètes des Frenchies

Josh Mballa (Buffalo) : 13 points (5/9 aux tirs), 2 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 3 balles perdues en 22 minutes

Eddy Kayouloud (Central Arkansas) : 6 points (3/4 aux tirs), 1 rebond, 1 passe, 2 balles perdues en 14 minutes

Yvan Ouedraogo (Gran Canyon) : 4 points (1/2 aux tirs), 7 rebonds, 1 passe, 1 contre, 1 balle perdue en 17 minutes

Alexis Yetna (Seton Hall) : 4 points (1/6 aux tirs dont 0/2 à 3-points), 5 rebonds, 1 balle perdue en 19 minutes

Clarence Nadolny (Texas Tech) : 2 points (0/2 aux tirs), 3 rebonds, 3 interceptions, 1 passe, 2 balles perdues en 25 minutes

Daniel Batcho (Texas Tech) : 0 point (0/1 au tir), 2 rebonds, 1 passe, 1 contre en 8 minutes

Adama Bal (Arizona) : 0 point (0/1 au tir) en 2 minutes

Les résultats majeurs de la soirée

Gonzaga – BYU (110-84)

UCLA – Oregon (81-84 ap)

USC – Oregon State (81-71)

Arizona – Colorado (76-55)

Wisconsin – Ohio State (78-68)

Texas Tech – Oklahoma State (78-57)