Thomas Bryant, la délivrance avec le sourire

C’était il y a un an, presque jour pour jour. Auteur d’un début de saison 2020/21 très prometteur, Thomas Bryant s’était écroulé après deux minutes de jeu face à Miami, victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche.

Un an plus tard, beaucoup de choses ont changé aux Wizards. L’effectif a été chamboulé, le coach est différent. La seule chose qui n’a pas bougé, c’est l’espoir qui règne autour de Thomas Bryant au sein du club. Son retour a donc été accueilli par une ovation digne de ce nom, et couronnée d’un 3-points dans le corner dans la foulée.

« C’était super. J’ai essayé de me retenir de sourire, mais je n’ai pas réussi. Parce que l’attente a été tellement longue. De pouvoir entendre ton nom à nouveau, ça rappelle de bons souvenirs, et ça me prépare à en produire de nouveaux », a-t-il déclaré après la rencontre. « J’ai essayé de rester calme durant toute la journée jusqu’au match. Je me suis bien senti, physiquement, au niveau de mes jambes et de mon genou. De manière générale, je me suis vraiment bien senti et en bonne condition ».

Deux derniers mois difficiles à gérer mentalement

Son nouveau coach, Wes Unseld Jr, a aussi apprécié ce moment qui a marqué un nouveau départ pour le joueur et représente un renfort non-négligeable pour la raquette des Wizards.

« Il avait l’air bien. C’est toujours dur quand tes minutes sont un peu segmentées et que tu ne peux pas avoir une période de jeu plus longue, mais juste le fait de l’avoir avec nous, dans un match officiel, à retrouver ses sensations, son rythme, c’était déjà très bien pour lui », a-t-il souligné. « J’aimerais et j’espère qu’on pourra en voir plus au fil du temps même si on restera guidés par les conseils du staff médical. Mais j’ai été heureux pour lui et de ce qu’il a montré ».

L’intérieur revient de loin et avoue avoir souffert au moins autant mentalement que physiquement. Son sérieux et son application ont payé puisque son retour a été une réussite même s’il n’a joué que 12 minutes pour 6 points à 2/2 au tir, 1 rebond et 1 passe décisive.

« C’est vraiment dur d’être éloigné de ce que tu aimes faire le plus. Mais comme je l’ai dit, ça te donne une nouvelle façon d’apprécier et d’aimer le basket quand tu peux y rejouer. Tu chéris ces moments plus que tout », a-t-il ajouté. « Le plus gros défi pour moi ces deux derniers mois a vraiment été d’essayer de rester patient pour arriver jusqu’à ce moment. Souvent, tu as l’impression de bien te sentir et tu veux juste retourner jouer avec l’équipe. Mais il faut rester discipliné, faire ton travail, et c’est ce qui a été le plus dur pour moi. J’ai essayé de garder le cap, de rester concentré sur ma rééducation, et ma famille et mes amis m’ont aussi beaucoup aidé ».

Après la rééducation, la réintégration

Ce premier match marque aussi le début d’un nouveau challenge pour l’intérieur, retrouver sa meilleure condition et s’intégrer dans un groupe nouveau, aux principes de jeu différents de ce qu’il a pu connaître jusque-là. Wes Unseld Jr. a notamment demandé de la patience pour ce qui est de son impact défensif.

« Ce n’est pas facile. Évidemment, on a tous des plans, mais c’est difficile quand tu n’as pas beaucoup de sessions d’entraînement pour pouvoir s’y pencher de façon plus concrète, à essayer différentes options. Il faut bien sûr essayer de les aider à retrouver leur meilleure condition, mais aussi choisir les bonnes associations, et dans ce contexte, c’est difficile. Ça va être un travail quotidien », a-t-il d’abord expliqué sur la façon dont il comptait remettre son intérieur dans le bain. « Je pense qu’il sera un très bon défenseur, il doit juste apprendre les spécificités de ce qu’on fait, revoir notre terminologie qu’il continue d’intégrer, les situations et les endroits où on veut qu’il soit sur les « pick-and-roll » en fonction du système. Il va devoir affiner ça, et ça viendra avec le temps et la répétition pour qu’il soit complètement à l’aise ».

Thomas Bryant va pouvoir continuer de monter en puissance lors des prochaines échéances, Washington arrivant tout doucement au milieu d’une série de huit matchs à la maison.