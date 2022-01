Shaquille O’Neal vend officiellement ses parts des Kings

On le savait depuis le mois d’août dernier, mais Shaquille O’Neal a officialisé la chose cette nuit sur son compte Twitter : actionnaire minoritaire des Kings depuis 2013, le Shaq a bel et bien vendu ses parts du club.

Devenu ambassadeur d’une société de paris en ligne, l’ancien pivot des Lakers a été contraint de vendre ses parts puisque la NBA interdit tout conflit d’intérêt de ce genre.

« En conséquence d’un de mes nouveaux projets commerciaux, j’ai été obligé par les règles de la NBA de vendre mes actions dans les Sacramento Kings. Je veux remercier les fans, la ville de Sacramento, Vivek Ranadive et toute la franchise des Kings pour un super partenariat » écrit-il sur les réseaux sociaux. « J’ai adoré faire partie du groupe de propriétaires d’une franchise aussi visionnaire et j’espère pouvoir revenir un de ces jours. J’ai eu la chance de compter sur Arctos pour m’aider dans cette transaction. Je suis sûr qu’ils seront un excellent partenaire pour Vivek, les Kings et la NBA à l’avenir. À la prochaine. »

Dans cette nouvelle aventure avec le site de pari WynnBet, Shaquille O’Neal sera au centre d’une campagne de pubs à venir ainsi que d’un jeu nommé « ShaqPot » mais aussi de podcasts enregistrés à Las Vegas.