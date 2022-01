Dwane Casey espère que DeMar DeRozan gagnera le trophée de MVP

Comme aucun candidat n’a encore tué la concurrence, la course pour le trophée de MVP 2021/22 reste très ouverte, alors qu’on arrive à la mi-saison. Chacun parmi les favoris a donc ses défenseurs et ses soutiens.

DeMar DeRozan peut compter sur les propos élogieux de son ancien coach, Dwane Casey. Après des années à faire du lobbying pour son arrière à Toronto, notamment au moment du All-Star Game, le coach des Pistons se réjouit de le voir faire enfin l’unanimité et être parmi les candidats naturels au trophée individuel le plus prestigieux.

« On n’a plus besoin de faire ça désormais », s’amuse Dwane Casey, sur le fait de convaincre les autres du talent de DeMar DeRozan. « J’espère qu’il gagnera ce trophée de MVP et j’espère qu’il sera parmi les candidats. Il doit l’être pour ce qu’il fait avec son équipe. J’aimerais qu’il gagne tous les trophées possibles, car il le mérite. »

Pour sa 13e saison dans la ligue et à 32 ans passés, le All-Star livre peut-être sa meilleure saison en carrière avec 26.2 points de moyenne à 49% de réussite au shoot et 3 % à 3-pts (son record dans ce domaine).

« C’est magnifique à observer », livre Dwane Casey. « Quand on se souvient du jeune DeMar à Toronto, c’est beau. Je suis fier de son évolution en tant que joueur. Tout s’est ralenti pour lui, il prend ce qu’on lui donne. C’est quasiment un magicien sur le parquet. Il fait ce qu’il veut avec le ballon. Et ça démontre bien son travail, je passe beaucoup de temps avec lui à Los Angeles, à le voir bosser. Il ne cherche pas la lumière et laisse son jeu parler. »

Cette dernière phrase pourrait aussi coller à merveille à un autre candidat et surtout ancien vainqueur de ce trophée de MVP : Nikola Jokic.

Car si Dwane Casey estime que DeMar DeRozan mérite une certaine considération, Michael Malone, lui, n’apprécie pas qu’on oublie son pivot, auteur lui aussi d’un exercice très solide (25.7 points, 14.1 rebonds et 7 passes).

« En matière d’attention médiatique, je pense que c’est un des MVP en titre les moins respectés », assène le coach des Nuggets, qui a déjà tenu ce style de propos il y a quelques jours, pour ESPN. « Si on ouvre un dictionnaire, au mot régularité, il y aura une photo de Jokic. Avec nos blessés, c’est incroyable ce qu’il fait. »