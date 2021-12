Michael Malone aimerait que ses Nuggets et Nikola Jokic soient enfin reconnus et respectés

Déjà privés de Jamal Murray pour le début de saison, les Nuggets ont ensuite perdu Michael Porter Jr. et PJ Dozier. Si on ajoute les problèmes posés par le Covid-19, la franchise de Denver doit serrer les dents jour après jour et demeure loin de son meilleur niveau (17 victoires pour 16 défaites).

Néanmoins, au lendemain de son match reporté contre les Warriors, si on regarde le classement, les troupes de Michael Malone pointent à la cinquième place de l’Ouest. Il y a pire comme situation.

« J’ai montré le classement aux joueurs avant d’affronter les Clippers », raconte le coach des Nuggets à The Athletic, en référence à la rencontre du 26 décembre dernier. « Simplement pour leur rappeler que, même si on pense jouer mal en ce moment, et c’est le cas, on est tout de même bien placé. Quand ça va mal, ce n’est pas le pire possible, et quand ça va bien, ce n’est pas le meilleur non plus : la réalité est au milieu. J’essaie constamment de trouver une façon d’encourager mon équipe, de créer une attitude positive. Et surtout de m’assurer que le groupe reste soudé. On est fin décembre, on a eu pas mal de soucis, et on est cinquième. Voilà pourquoi je suis fier de ce groupe. »

Certaines équipes auraient peut-être coulé tout doucement face à des absents si importants (Murray et Porter Jr. sont des titulaires), mais on l’a vu ces dernières années, les Nuggets sont des durs à cuire.

« Je mentirais si je disais que la saison est facile en ce moment. Ce n’est pas vrai. C’est dur, vraiment. Mais ce groupe se bat. Je ne pourrais pas dire à ce groupe que la saison est pliée, qu’on peut lâcher. Ce n’est pas notre ADN, ni ma personnalité. Je suis un battant et les équipes prennent alors la personnalité de leur coach, surtout après sept saisons ensemble. Mes joueurs ont cet même ADN, et on le voit avec notre histoire. Dans la bulle, on a remonté deux déficits de 3-1 en playoffs. J’aime ça dans notre groupe : on adore l’adversité, on l’accepte même, on prend du plaisir quand ça nous arrive. »

« Depuis combien de temps un MVP n’avait-il pas joué le 25 décembre ? »



Sauf que d’après Malone, ses joueurs ne sont pas assez reconnus pour leurs performances depuis quelques saisons. Même le plus connu et décoré de tous, Nikola Jokic, All-Star et surtout MVP en titre.

« Ce qu’il fait depuis trois ans, globalement, c’est véritablement incroyable. J’aimerais que les gens lui donnent plus de crédit et de respect, il le mérite, vraiment. C’est remarquable d’avoir maintenu un tel niveau de grandeur, soir après soir. On a gagné plus de matches que n’importe qui, sauf Milwaukee, depuis trois saisons. On est la seule équipe de l’Ouest à avoir passé le premier tour chaque fois ces trois dernières années. Mais on n’a pas joué à Noël cette année… Depuis combien de temps un MVP n’avait-il pas joué le 25 décembre ? »

Comment le coach explique-t-il ce manque de reconnaissance, pour son pivot comme pour son groupe ?

« J’ai plusieurs idées en tête. Déjà, on est les Nuggets. Il n’y a rien de sexy chez nous. Denver, c’est le Colorado, c’est un petit marché, et c’est une franchise qui n’a jamais gagné un titre. On n’est pas une équipe prestigieuse. Ensuite, Jokic n’est pas un joueur sexy. Il n’est pas tous les soirs sur SportsCenter ni dans les Top 10. Pour l’apprécier, il faut être un vrai fan de basket. Peut-être qu’un jour, Nikola Jokic, les Nuggets et moi-même, on aura le respect que l’on estime mériter. En attendant, on ne va pas s’attarder sur ce sujet. »