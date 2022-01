Kentavious Caldwell-Pope délivre les Wizards face au Thunder

Que ce fut dur ! Privés de Bradley Beal juste avant la rencontre, encore en quarantaine, les Wizards s’attendaient à se retrouver en difficulté face à OKC. Les troupes de Wes Unseld Jr. ont en effet dû attendre les toutes dernières secondes pour sécuriser la victoire, sauvés sur la fin par le duo Caldwell-Pope – Kuzma.

Washington n’en menait pas large à la pause alors que le collectif du Thunder avait réussi à revenir d’une entame compliquée pour virer à +6 en début de deuxième quart-temps suite à un bon passage de Josh Giddey et un dunk de Darius Bazley (36-42). Les deux missiles à 3-points de Luguentz Dort et les deux paniers de Shai Gilgeous-Alexander ont maintenu Oklahoma City en tête jusqu’à la mi-temps (58-61).

Le trio Giddey-SGA-Dort a poursuivi son petit show jusqu’en toute fin de troisième quart-temps, lorsque le tandem Avdija-Bertans a répondu au 3-points de Mike Muscala pour placer enfin les Wizards en tête (97-93). La lutte a tout de même été acharnée jusqu’au bout puisque Oklahoma City a repris les devants sur un 3-points de Josh Giddey et pointait encore à +3 à 4 minutes de la fin (109-112).

Kyle Kuzma a alors fait feu de loin, mais c’est alors SGA qui a sorti deux lay-ups pour égaliser dans la dernière minute (118-118). Kentavious Caldwell-Pope s’est alors joué de Luguentz Dort pour planter le 3-points de la victoire, bonifié dans la foulée par un lancer-franc de Kyle Kuzma pour assurer la victoire, sur le fil, 122-118.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Wizards encore « clutch ». Comme lors de leur dernière victoire à Orlando, les Wizards ont encore joué avec le feu ! Plus globalement, Washington a développé un vrai esprit tueur dans les « money-time » serrés, avec 5 points d’écart ou moins à 5 minutes de la fin, et a déjà remporté 17 de ses 21 matchs dans ce cas de figure. Kyle Kuzma et KCP ont en tout cas fait preuve d’un grand sang-froid pour rafler la mise dans le final.

– L’exploit de KCP. « C’est déprimant quand vous affichez une bonne défense et que quelqu’un score un 3-points comme ça ». Josh Giddey va avoir du mal à se remettre de ce shoot de Kentavious Caldwell-Pope, réussi face à l’un des meilleurs défenseurs de la ligue sur l’homme, Luguentz Dort. L’arrière des Wizards a hérité du ballon en fin de possession et a superbement feinté son défenseur du soir pour mieux se décaler et rentrer son tir, avec l’aide de la planche.

TOPS/FLOPS

✅ Kyle Kuzma. Sur la lancée de ses précédentes sorties en 2022, le poste 4 a été le leader offensif de son équipe avec 29 points à 12/17 au tir, 5 rebonds et 3 passes décisives. Il plante un 3-points au moins aussi important que celui de KCP quelques instants plus tôt dans le money-time. C’est encore lui qui assure la victoire avec un lancer-franc. Il fallait au moins ça pour compenser l’absence de Bradley Beal.

✅ Shai Gilgeous-Alexander. Toute la soirée, SGA aura été un poison pour les Wizards. Même lorsque ces derniers croyaient avoir fait le plus dur en passant à 118-114 en toute fin de match, le leader du Thunder a rappliqué avec deux drives qui l’ont fait terminer à 32 points et 8 passes décisives. Il n’aura manqué que la victoire pour parachever le tout.

LA SUITE

Washington (21-20) : les Wizards vont retrouver Orlando, à la maison cette fois, ce mercredi soir.

OKC (13-27) : le Thunder poursuit sa route, direction Brooklyn pour affronter les Nets ce jeudi.