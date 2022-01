Phoenix écoeure Toronto dans le « money-time »

Phoenix n’est pas la meilleure équipe de la ligue pour rien et Toronto en a fait l’amère expérience cette nuit, à l’issue d’un superbe duel, digne des playoffs (99-95).

En tête pendant une bonne partie du match, et jamais distancés au tableau d’affichage lorsqu’ils étaient menés, les Raptors se sont pourtant faits éteindre par les Suns, dans le « money-time ». « Éteindre », car les Dinos restaient sur six victoires de rang et n’avaient pas encore perdu en 2022, avant de croiser la route des hommes de Monty Williams, comme toujours emmenés par un superbe collectif (les cinq titulaires au-dessus des 10 points).

Une défaite frustrante pour OG Anunoby (25 points), Pascal Siakam (22 points, 7 rebonds, 7 passes), Fred VanVleet (21 points, 5 passes) et consorts, qui se sont cependant prouvés qu’ils pouvaient rivaliser avec la crème de la crème.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Phoenix a éclipsé Toronto sur la fin. Aucune équipe n’est meilleure que les Suns dans le « clutch-time » (les cinq dernières minutes d’un match où l’écart n’excède pas les 5 points). Les chiffres le disent et la réalité du terrain le confirme. Il n’y a qu’à voir le « money-time » des coéquipiers de Chris Paul et Devin Booker, cette nuit, pour comprendre. Collectivement, et sans paniquer, les joueurs de l’Arizona sont allés chercher leurs points sur des shoots ouverts, à 3-points ou à l’intérieur, mais aussi à mi-distance, avec leur « backcourt » All-Star. Avant de plier l’affaire aux lancers, sans permettre ensuite aux Raptors d’égaliser derrière l’arc.

— Le « Big Three » de Toronto s’est pourtant surpassé. À tour de rôle, OG Anunoby, Pascal Siakam et Fred VanVleet ont fait le job, afin de mettre les Raptors en position de décrocher une septième victoire de rang. Sans Scottie Barnes ni Gary Trent Jr, blessés, les trois autres titulaires habituels de la franchise ont ainsi réussi un match plein, permettant d’abord aux Canadiens de prendre une dizaine de points d’avance, après un quart d’heure. Avant de se charger de repousser les assauts des Suns, puis de répondre, coup pour coup, au collectif de Phoenix, dans cette véritable guerre de tranchées. Qui ne leur aura finalement pas souri.

LES TOPS/FLOPS

✅ Chris Boucher. Le jour de son 29e anniversaire, le combatif intérieur des Raptors était partout ! En défense (3 contres), où il a réalisé des contestations capitales en fin de match, mais également en attaque, où sa domination au rebond offensif (9 prises !) lui a offert un nombre important de secondes chances. Même chose pour son équipe (16 points marqués à la suite d’un rebond offensif). Impuissants, les Suns avaient beau aligner parfois deux pivots ensemble dans leur cinq (parmi Deandre Ayton, JaVale McGee, Jalen Smith et Bismack Biyombo), Boucher continuait de faire son carnage dans la peinture. Tranchant.

✅ Jae Crowder. Maladroit samedi soir, face au Heat (1/6 aux tirs), pour son retour d’isolement, l’ailier de Phoenix s’est bien rattrapé cette nuit. Notamment lors du deuxième quart-temps, où il a planté 13 de ses 19 points. En plus de relancer son équipe, alors menée de 11 points, avec son énergie contagieuse des deux côtés du parquet. Un match plein d’autorité et tout en propreté de la part du meilleur marqueur de ces Suns, qui affichent désormais un bilan de 15 victoires et 2 défaites quand leur soldat met au moins 10 points.

⛔️ Le déchet de Phoenix. Entre les 22 rebonds offensifs accordés aux Raptors et leurs 20 pertes de balle, les Suns ont pas mal vendangé cette nuit, dans l’Ontario. Leur adresse au shoot était, certes, au rendez-vous (47% aux tirs, 34% à 3-points), mais leur manque d’application dans des secteurs-clés les a handicapés toute la soirée. Mais pas au point d’empêcher Phoenix de repartir avec la victoire, car cette équipe est avant tout capable de serrer la vis dès que le « money-time » pointe le bout de son nez, sous la houlette de Chris Paul (15 points, 12 passes, 5 interceptions)…

LA SUITE

Toronto (20-18) : déplacement à Detroit, dans la nuit de vendredi à samedi (01h00).

Phoenix (31-9) : déplacement à Indiana, dans la nuit de vendredi à samedi (01h00).