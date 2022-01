Neemias Queta envoyé au front face aux géants de Cleveland

« Alvin (Gentry) m’a dit juste avant le match de me tenir prêt, parce qu’il allait me faire rentrer tôt. » Le coach des Kings n’avait pas menti à Neemias Queta avant d’accueillir Cleveland. Privé de trois de ses pivots (Richaun Holmes, Tristan Thompson et Damian Jones), le technicien n’avait pas vraiment le choix pour peser face au trio de géants d’en face, Jarrett Allen – Evan Mobley – Lauri Markkanen.

D’autant que le titulaire du soir, Alex Len, connaissait de son côté un match compliqué (10 rebonds mais seulement 4 points à 2/13 aux tirs). « Cela fait un moment que je me sens prêt. J’ai l’impression d’avoir bossé et ça s’est vu aujourd’hui », poursuit son remplaçant, qui a fait le plein de confiance sur ce match.

Premier joueur portugais à évoluer en NBA, Neemias Queta s’était contenté jusqu’ici de trois courtes apparitions, sans jamais inscrire de points. Cette nuit, il a saisi sa chance en rentrant son premier tir, un « floater », dès son entrée en jeu au milieu du premier quart-temps.

Le 39e choix de la dernière Draft a ensuite enchaîné quelques finitions près du cercle, terminant avec 11 points (4/7) et 5 rebonds en 24 minutes, ainsi que le meilleur +/- de son équipe : +8 lorsqu’il était sur le parquet.

Une première face à autant de géants

« Je l’ai trouvé vraiment très bon », apprécie Alvin Gentry. « Il a pris quelques rebonds importants, il a essayé de finir au cercle comme nous aimons qu’il le fasse, même sur l’un de ses tirs contré. Cela ne me dérange pas tant qu’il essaie de finir comme ça. Neemie a ajouté du punch. Il est aussi brut que possible puisqu’il n’a pas la moindre expérience NBA et qu’on l’envoie au combat face à trois gars de 2,13 mètres. Mais je trouve qu’il a tenu son rang. »

Son pivot remplaçant confie que c’est sans doute la première fois de sa carrière qu’il doit faire à un cinq aussi grand par la taille. « Je me suis bien senti sur le parquet », juge malgré tout le natif de Lisbonne, âgé de 22 ans. « J’ai le sentiment d’avoir été capable de défendre, de prendre des rebonds et d’être une présence dans la raquette. Je suis resté dans mon rôle et je pense que nous avons fait un bon match. »

« J’étais juste très heureux pour lui », lâche de son côté, Tyrese Haliburton. « On sait tous qu’il est adoré par les fans, dans la ligue et dans son pays. […] Il a fait un super match dans l’ensemble. Il a fait de bonnes performances en G-League, donc ce n’est pas une surprise, on sait de quoi il est capable. Il nous a apporté beaucoup d’énergie, en étant vraiment actif sous le cercle et défensivement. Je crois qu’on doit simplement se nourrir de cette énergie. »