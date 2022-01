L’effet JO a propulsé Matisse Thybulle à un autre niveau

Les franchises NBA doivent-elles libérer leurs jeunes joueurs pour les compétitions internationales ? L’expérience de Matisse Thybulle lors des derniers Jeux Olympiques va forcément apporter de l’eau aux moulins de ceux qui privilégient la vraie compétition à un entraînement personnalisé plus poussé.

« C’est drôle parce que la plupart des gens considèrent que pour s’améliorer, il faut avoir une intersaison d’entraînement et travailler son jeu, alors que je n’ai pas eu le temps de le faire. Ces Jeux, c’est ce que j’ai fait de plus important dans ma carrière, même si cela ne se voit pas forcément, mais la valeur que j’apporte à l’équipe a définitivement augmenté et les entraîneurs le voient ».

Opportuniste en attaque

Au cours de son épopée à Tokyo, Matisse Thybulle a bien senti qu’il avait franchi un cap au fil des matchs. Le sélectionneur, Brian Goorjian, avait joué franc-jeu en lui, annonçant en début de compétition qu’aucun système ne serait annoncé pour lui et qu’il allait devoir se battre pour avoir des opportunités de se montrer.

« Pour la plupart des coachs, ça aurait été très dur de dire ça à un joueur, par peur de sa réaction. Mais lui a assumé », s’est rappelé l’ailier des Sixers.

À l’arrivée, Matisse Thybulle a été l’un des joueurs australiens les plus productifs de la campagne olympique (8 points, 3.3 rebonds, 2.5 passes décisives en moyenne) bouclée par une médaille de bronze historique. Le joueur de 24 ans s’est alors concentré sur trois aspects du jeu pour se montrer utile au sein des Boomers : le jeu de transition, le « spacing » derrière la ligne à 3-points et les coupes vers le cercle.

« C’est un processus d’apprentissage. La valeur de la plupart des joueurs provient de leur production offensive. Pour que la plupart des gars produisent offensivement, ils ont besoin qu’on leur propose un système. C’était génial de voir tout ça, présenté noir sur blanc, car j’ai eu du mal à le faire en NBA », a-t-il ajouté. « Quand vous êtes enfant, vous admirez les grands joueurs. Tout le monde veut être une star, mais les gens ne comprennent pas qu’il n’y a qu’une poignée de ces gars. Les équipes ne sont pas faites pour en avoir plusieurs en même temps (…). Grâce à cette nouvelle façon de couper, je me suis créé un petit créneau cool et j’ai trouvé des moyens d’avoir différents niveaux de succès dans ce domaine ».

Un équilibre avec sa défense à conserver

L’objectif est donc de retranscrire cette même polyvalence dans le basket NBA et surtout sans dénaturer sa principale force, qui reste la défense.

« Pour une raison quelconque, j’ai cet ensemble de qualités qui me permet de faire des choses intéressantes en défense. Il est très difficile de trouver un équilibre qui me permette d’explorer ce nouveau domaine tout en restant un défenseur solide et constant », a poursuivi Matisse Thybulle qui peut compter sur le staff des Sixers pour l’accompagner. « J’ai beaucoup d’estime pour notre staff, car il m’a donné suffisamment de liberté pour que je puisse être moi-même. Ce n’est pas facile parce que j’ai fait beaucoup d’erreurs, mais en me laissant jouer, j’ai appris ce que je pouvais et ce que je ne pouvais pas faire ».

L’effet sur ce début de saison avec Philadelphie est encore très léger au niveau statistique, même si Matisse Thybulle est sur sa meilleure saison en carrière offensivement (5.7 points par match) et reste sur deux matchs à 10 points et plus (une première depuis sa saison rookie). Mais l’équilibre avec la défense est toujours là, l’Australien restant l’un des meilleurs intercepteurs de la ligue par exemple (1.8 par match). Et surtout, les Sixers se remettent à gagner des matchs, malgré l’absence de Ben Simmons.

Pour l’intéressé, l’expérience olympique a donc été son meilleur tremplin jusqu’à présent.

« Les gars ont peur de jouer pendant l’intersaison et de trop en faire, mais vous avez vu Patty (Mills), Joe (Ingles), Matthew Dellavedova et Aron Baynes le faire depuis toujours. Ils ont passé de longs étés à jouer au basket. Je pense que ça témoigne de la raison pour laquelle leurs carrières ont été si longues et pourquoi ils ont été capables d’être si réguliers en NBA. J’essaie de m’inspirer d’eux en ce sens » conclut-il ainsi.