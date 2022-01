À Brooklyn, les voyages forment les automatismes avec Kyrie Irving

La situation est cocasse mais n’est qu’une anomalie de plus dans cette NBA complètement chamboulée depuis le début de la pandémie du Covid-19. Jusqu’à nouvel ordre, Kyrie Irving, toujours non vacciné, est autorisé à disputer uniquement les matchs hors de New York, et donc à l’extérieur…

Le calendrier a programmé deux déplacements consécutifs en ce début de semaine et Kyrie Irving va donc refaire surface, quatre jours après avoir disputé son premier match de la saison à Indiana. « Typiquement, avec un match à son actif, il pourrait jouer un peu plus ce lundi, donc c’est clairement possible » a évoqué Steve Nash au sujet du temps de jeu de son meneur « titulaire » qui avait eu droit à 32 minutes pour son retour.

Pour Kevin Durant, c’est l’occasion d’enfin pouvoir enchaîner avec Kyrie Irving et donc de commencer à créer quelques automatismes et de la cohésion au sein de l’équipe.

« Nous sommes clairement une meilleure équipe, une bien meilleure équipe avec Kyrie Irving », a ainsi déclaré l’ailieraprès la victoire en prolongation face aux Spurs hier. « Et il va certainement nous donner un coup de pouce. J’ai hâte d’y être, de pouvoir enchaîner quelques matchs en déplacement, c’est une opportunité pour nous de développer de la cohésion. Donc, je suis impatient de pouvoir le faire ».

Un calendrier mouvementé

L’apport de Kyrie Irving ne sera pas de trop puisque le calendrier ne va pas ménager les Nets. Initialement prévu le 23 décembre et reporté pour cause de Covid-19, le Portland – Brooklyn se jouera en effet ce soir, 24 heures après la rencontre à domicile face aux Spurs. Il faudra donc traverser le pays une première fois, puis une deuxième, direction Chicago cette fois, où les troupes de Steve Nash seront attendus mercredi soir.

« Je ne me souviens pas de tous les back-to-back auxquels j’ai participé, mais je ne me souviens pas d’un vol de six heures entre deux back-to-back, avec trois fuseaux horaires différents et de tout ça », a déploré Steve Nash. « C’est différent, mais nous devons le prendre comme une opportunité de réussir dans l’adversité et de progresser, alors saisissons-la. Voyons si on peut gagner les deux, ou au moins bien jouer dans les deux matchs, peut-être que ça nous donnera ce petit coup de pouce ».

Steve Nash pourra en tout cas compter sur un groupe motivé, à l’image de KD qui a balayé d’un revers de main la perspective d’être ménagé ce soir pour le deuxième match d’un back-to-back et après un long voyage en avion. « Je veux jouer », a-t-il lâché après avoir joué 43 minutes ce dimanche. « Et puis on me paie pour jouer au basket ».