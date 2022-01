Avec ou sans Ja Morant, les Grizzlies sont effrayants

Malgré les absences de leur meneur et pivot titulaire (au repos pour une douleur à la cuisse gauche pour le premier, protocole sanitaire pour le second), en plus de la sortie sur blessure de Dillon Brooks, les Grizzlies ont aisément vaincu les Clippers à Los Angeles la nuit dernière.

Également privée de son coach Taylor Jenkins, 14e tacticien à rejoindre l’isolement, la troupe du Tennessee a pu compter sur une solide performance de Jaren Jackson Jr (26 points, 8 rebonds, 3 passes,) en l’absence des trois titulaires, et s’est assurée une huitième victoire d’affilée. C’est la cinquième fois dans l’histoire du club, et la première fois depuis 2015 que la franchise atteint ce plateau.

« Nos gars sont restés soudés » appréciait Brad Jones, coach par intérim en attendant le retour de Jenkins, alors que les Grizzlies ont remporté leur 11e match en 12 rencontres. « Ils croient en notre système, ils se font confiance. C’est vraiment chouette quand les joueurs se gèrent et que les coaches n’ont pas besoin de le faire. »

Jaren Jackson Jr, le métronome

Homme fort de sa formation, auteur de 10 points dans un second quart-temps durant lequel les Grizzlies ont inversé le cours du match (38-20), Jaren Jackson Jr appréciait la réaction de son équipe suite au départ canon des Clippers (36 points dans le premier quart-temps) : « Ils nous ont un peu distancés au début. Puis, on s’est réveillés. Nous savions ce que nous avions à faire pour les battre. »

En plus de ses 26 points, l’ailier-fort issu de Michigan State s’est notamment fendu d’une partition défensive de très haute volée, 5 contres et 3 interceptions, pour pallier l’absence de l’habituel gardien de la raquette de Memphis, Steven Adams. Pour le plus grand bonheur de Brad Jones :

« Une des choses appréciables à propos de Jared, c’est qu’il est complet. » appréciait le tacticien. « Steven Adams est un élément important de notre système, mais sans lui, Jaren a passé davantage de temps au poste 5. Je pense vraiment que ça a été bénéfique pour lui offensivement. Il pose des problèmes aux adversaires dans cette configuration. Les Clippers n’ont pas trouvé la solution pour le stopper. »