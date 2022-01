Klay Thompson confirme son retour pour ce dimanche !

C’est par un extrait du premier « Space Jam », avec Bill Murray qui propose son aide à Michael Jordan, que Klay Thompson a confirmé son retour sur les parquets ce soir, au Chase Center, face à Cleveland !

Presque 31 mois après son dernier match, le « Splash Brother » est particulièrement attendu, tant par les fans que par ses coéquipiers. Steve Kerr a clairement indiqué que son arrière serait titulaire pour son retour, alors que Draymond Green a beaucoup apprécié de retrouver son partenaire lors de l’entraînement de samedi.

« Il était en très, très bonne forme » a ainsi expliqué l’ailier fort. « Juste le fait de jouer avec lui à l’entraînement aujourd’hui, pour ce qui était vraiment mon premier entraînement avec lui (depuis sa blessure), ça avait l’air normal. La nuit dernière, je n’ai pas pu dormir. J’avais comme des courants électriques qui traversaient mon corps, comme si j’étais assis sur un fil électrique. Quand nous nous sommes mis en position pour l’entre-deux, j’étais juste là à le regarder. Wow, je ne m’étais pas tenu à côté de ce gars depuis deux ans et demi. »

Même si Golden State est toujours à la 2e place de l’Ouest (29 victoires – 9 défaites), l’équipe marque un peu le pas ces derniers temps, surtout offensivement. Les quarantaines, un Stephen Curry particulièrement ciblé et plus maladroit que d’habitude ont ainsi fait baisser l’efficacité de la troupe de Steve Kerr en attaque.

Pour les Warriors, c’est donc un retour très important, tant sur le plan émotionnel que sur le plan sportif.

« J’ai été assez chanceux pour avoir probablement joué 1 000 matchs (1 038 en comptant la saison régulière et les playoffs) et en avoir dirigé 500 matchs environ (690) », a expliqué Steve Kerr. « Il y a quelques matchs dont vous vous souvenez toujours. Certains moments dont vous vous souvenez toujours. Je n’ai aucun doute que lorsque Klay entrera sur le parquet pour la première fois, je n’oublierai jamais ce match particulier. »

Le Chase Center s’attend ainsi à un moment puissant.

« Ça restera comme l’un des moments forts de toute mon existence de basketteur, simplement à cause de qui est Klay et de ce qu’il a représenté pour notre franchise et la Baie, pour moi, pour ses coéquipiers. C’est un peu le gars préféré de tout le monde et nous l’avons tous vu souffrir pendant deux ans et demi. Ce sera très émouvant ».