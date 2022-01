Klay Thompson affamé comme jamais

Enfin ! Presque 31 mois après son dernier match, pendant les Finals 2019, et après deux grosses blessures (ligament croisé du genou puis tendon d’Achille), Klay Thompson va enfin revenir sur les parquets NBA.

L’attente est bientôt terminée puisque le triple champion va découvrir le Chase Center ce dimanche, contre les Cavaliers. Ce fut interminable, pour lui comme pour les Warriors.

« Plus de deux ans, c’est très long », rappelle Stephen Curry à ESPN. « Je pense qu’à mesure que son retour se rapprochait, cette dernière période était la plus difficile. Car il avait la balle dans les mains chaque jour, à se sentir lui-même. Il jouait, participait aux entraînements mais n’était pas sur le terrain avec nous. »

« Je sais qu’on m’a oublié depuis deux ans, mais… »

Le second « Splash Brother » a perdu deux saisons, plus presque 40 matches dans cet exercice 2021/2022, il a donc du temps à rattraper et veut revenir au plus haut niveau. Et visiblement, il a aussi des comptes à régler.

« Je suis impatient d’y être et de prouver à tout le monde qui je suis », déclare-t-il. « Je sais qu’on m’a oublié depuis deux ans, mais je n’ai jamais été autant affamé. Jamais. La meilleure façon de me venger, c’est de gagner. Je me connais, je connais mon niveau, je sais ce que j’ai fait. Que faut-il que je fasse encore, qui n’a jamais été fait, pour obtenir le respect ? Marquer 50 points dans un quart-temps ? À quoi bon ? J’ai dépassé ça, mais je vais m’en servir comme carburant. »