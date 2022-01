Les Clippers trop maladroits en contre-attaque

S’il n’y a pas à rougir de perdre face aux Suns, détenteurs du meilleur bilan de la ligue, c’est plutôt la manière dont ses Clippers ont perdu qui laisse Ty Lue perplexe. Largement dominés sur le parquet de Phoenix, les Californiens sont passés dans le négatif pour la première fois de la saison (19-20), handicapés par des maux offensifs qui ne pardonnent pas face à des Suns intraitables.

Coupables de « seulement » treize pertes de balles, les Clippers n’ont pourtant réussi à inscrire que 89 points. Un très faible total qui s’explique en partie par le fait que sur ces treize ballons perdus, cinq l’ont été en contre-attaque. L’escouade de Ty Lue est tout simplement la pire équipe de la ligue dans ce domaine puisqu’elle n’affiche qu’un faible 47.3% aux tirs en transition.

« On doit simplement faire mieux en transition« , pestait le coach des Clippers après coup. « Treize pertes de balles c’est acceptable, mais c’est la manière dont a perdu ces ballons qui nous a fait mal. En transition, quand on fait des stops défensifs et qu’on a des occasions de capitaliser dessus, on ne le fait pas. On ne fait pas payer nos adversaires lorsque l’on fait des stops et que l’on force des pertes de balles. »

Illustration ci-dessous, avec Justise Winslow qui fait le bon choix et use bien du surnombre en servant BJ Boston, seul dans le corner. Mais la passe est mauvaise, le rookie perd le ballon et les Clippers gâchent une occasion de sanctionner la perte de balle des Suns.

Excessivement maladroit durant la rencontre (31/86), les Clippers auraient pu limiter les dégâts en convertissant ces points « gratuits » sur contre-attaque. Mais c’était une soirée noire dans tous les aspects offensifs.

Malgré tout, Reggie Jackson se montrait confiant pour la suite : « Je ne pense pas que nous soyons particulièrement inquiets. Enchainons ces matchs pour arrêter d’y penser et passer à autre chose. […] On ne se cherche pas d’excuses. On va faire des séances vidéo, je vais le faire dès qu’on va monter dans l’avion. Mais ça commence par moi. Je dois faire bien mieux. » livrait le meneur, clairement pas un des plus en vue durant cette déroute collective (5/16 aux tirs).

Il faudra faire mieux dès ce soir, pour espérer venir à bout d’une autre formation en forme à l’Ouest, les Grizzlies.