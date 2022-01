Une soirée presque parfaite pour D’Angelo Russell

Alors qu’il traverse la saison la plus difficile de sa carrière au niveau de l’adresse avec seulement 38 % de réussite au shoot, voilà un match qui va faire du bien à D’Angelo Russell et à ses statistiques. Difficile même de faire mieux pour lui, puisqu’il a inscrit 27 points contre le Thunder à 11/12 au shoot !

Une bouffée d’air frais car, deux jours auparavant, il avait conclu une partie contre Oklahoma City avec un vilain 3/12 au tir. « Ça fait du bien de voir les shoots tomber dedans. C’est clairement mon meilleur match au shoot », annonce-t-il à The Athletic.

Ce qui est le plus intéressant dans la prestation de l’ancien des Lakers et des Nets, c’est la qualité de ses shoots. Russell n’était pas dans une soirée où il a enchaîné les tirs dans tous les sens, en étant sur une autre planète, et avec un cercle qui ressemble à l’océan, comme un Evan Fournier récemment par exemple.

« Je ne me sentais pas chaud bouillant », explique-t-il. « J’ai eu la sensation de prendre des bons tirs, des shoots de qualité et c’est rentré. On a collectivement fait tourner la balle. »

Une grosse réussite avec une bonne sélection de tir, sans rien forcer, c’est donc un parfait modèle pour l’avenir, si le meneur veut faire remonter son pourcentage. C’est sur ce point que son coach a voulu insister.

« C’est toujours un joueur dangereux. Ce que j’ai aimé dans sa soirée, ce sont ses tirs. Ils étaient bons », se réjouit Chris Finch. « Il a shooté quand il était ouvert. C’est un excellent shooteur, un des meilleurs de la ligue. Comme tout le monde, il a des moments de moins bien. Il a la capacité de créer son tir, mais on a parlé de prendre les shoots faciles, pour se mettre en rythme. »

Ce qu’on retiendra aussi, c’est qu’il était remplaçant, et qu’il termine aussi avec 12 passes décisives !