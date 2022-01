Feuilleton Ben Simmons : le syndicat des joueurs s’en prend aux Sixers

Alors que Kyrie Irving a repris le chemin des terrains cette semaine, Ben Simmons est aujourd’hui, avec John Wall, le seul joueur en bonne santé, écarté des terrains pour des raisons non médicales. Le meneur australien ne veut plus jouer pour les Sixers, et ses dirigeants sont donc prêts à l’échanger. Sauf qu’ils sont tellement gourmands qu’ils n’ont toujours pas trouvé d’équipes susceptibles d’accueillir leur All-Star.

À un mois de la « trade deadline », le syndicat des joueurs tape du poing sur la table par l’intermédiaire de sa directrice, Michele Roberts. Pour elle, les Sixers sont responsables de la situation car ils n’ont rien anticipé, puis fait des promesses, avant de laisser pourrir les choses.

« Ces promesses n’ont pas été tenues ou n’ont pas pu être tenues »

« Ce n’est pas un problème qui est apparu en début de saison. Il y a un problème entre ce joueur et cette équipe depuis un certain temps. La rumeur veut que des promesses aient été faites sur la possibilité de transférer le joueur et, de toute évidence, ces promesses n’ont pas été tenues ou n’ont pas pu être tenues » explique Michele Roberts sur l’antenne de SiriusXM Radio. « Mais à un certain moment, c’est devenu de plus en plus épineux avec très peu de communication entre le joueur et l’équipe. (…) Si j’ai un problème, on se réunit et on va le résoudre. Je ne vais pas dire : ‘C’est à toi de m’appeler, je ne t’appellerai pas’. Ce n’est pas comme ça que les adultes doivent se comporter, mais c’est la façon dont les adultes se comportent… »

Évidemment, comme responsable du syndicat des joueurs, elle prend le parti de Ben Simmons et assume.

« Si vous le souhaitez, vous pouvez me reprocher et m’en vouloir de prendre le parti du joueur. Peut-être que ce n’est pas une accusation injuste, mais ma manière de voir les choses, c’est que l’équipe est dans une meilleure position pour être en mesure de résoudre ce problème que Ben seul. Je trouve que le manque de communication entre l’équipe et le joueur est totalement exaspérant. »

Pour Michele Roberts, cette situation est nuisible pour les deux parties, et il est temps d’y mettre fin.

« Clairement, personne n’en tire bénéfice. C’est un super joueur, et Philadelphie devrait le faire jouer, ou obtenir quelqu’un d’autre qui puisse jouer à la place. Mais je ne vois pas comment cela peut être utile… Si j’étais un fan de Philadelphie, je serais furieux ».