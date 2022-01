Gary Payton II peut souffler : il a obtenu son contrat garanti à Golden State

Il était en concurrence avec Avery Bradley en début de campagne, mais après six saisons à vivre à la marge de la NBA, Gary Payton II a bel et bien obtenu un contrat garanti. Le spécialiste défensif des Warriors va pouvoir souffler un peu, il va finir la saison à Golden State.

Bien conscient de sa situation de travailleur précaire, Gary Payton II gardait le 10 janvier en ligne de mire, date à laquelle les contrats deviennent garantis pour la fin de saison. Mais Steve Kerr a levé tout suspense…

Pas de suspense

« Je vais prendre cette décision maintenant. Désolé, Bob [Myers], on va garantir son contrat pour le reste de la saison », a déclaré un Steve Kerr tout sourire dans The Athletic.

Il faut dire qu’avec 8 points, 4 rebonds et plus de 1 interception par match, en 17 minutes de moyenne, Gary Payton II est devenu un élément clé de la rotation des Warriors. Il est surtout le « stoppeur » attitré de Golden State pour se coltiner les missions périlleuses en défense face aux plus gros scoreurs adverses, soir après soir.

En déplacement en Louisiane hier soir, lui et les Warriors ont mordu la poussière, mais le fils du « Glove » a pu apprendre la bonne nouvelle par l’intermédiaire des médias, relayant l’annonce de Steve Kerr.

« Je ne savais pas. Il n’y a pas eu un seul instant où je me suis senti en sécurité. Je ne sais pas encore si je m’en rends compte maintenant. Mais si Coach Kerr a dit ce qu’il a dit, c’est que c’est comme ça. Je suis super heureux et enthousiaste de rester ici. »

Solidement ancré dans la rotation

S’il sait qu’il va pouvoir terminer la saison avec les Warriors, Gary Payton II sait aussi que son avenir à plus long terme se décidera durant l’été. Cette fin de saison, et le « run » à venir en playoffs (avec le retour très attendu de Klay Thompson évidemment), vont donc être un casting grandeur nature pour le fiston du Hall of Famer.

Il sera surtout attendu dans ces missions défensives mais aussi sur son adresse à 3-points (actuellement à un très bon 41% sur un petit volume). Mais, à entendre Steve Kerr, Gary Payton II pourrait bien s’incruster pour de bon dans la Baie s’il confirme tout simplement sa dynamique actuelle.

« Gary est un gars qui joue des deux côtés du terrain. Quand tu es aussi bon en défense, la question est alors de savoir si, en playoffs, tu peux survivre offensivement. C’est un gars qui est parmi les meilleurs de la Ligue au pourcentage de réussite aux tirs. Il a le chic pour scorer près du panier. En transition, sur des rebonds offensifs, en se positionnant dans le « dunker spot », et puis il a radicalement progressé à 3-points. Gary est un vrai joueur. Il va être dans notre rotation dans tous les matchs importants » conclut ainsi le technicien.