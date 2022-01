Les Grizzlies explosent les Pistons

C’est l’équipe en forme du moment, et les Grizzlies ont enregistré cette nuit leur 7e victoire de suite ! Dès les premières séquences de la rencontre, le duo Ja Morant-Ziaire Williams fait déjà beaucoup de dégâts, et les Pistons n’arrivent pas à défendre correctement. Tyus Jones apporte de l’énergie en sortie de banc, et claque 12 points en quelques minutes pour donner encore plus de marge de manœuvre aux siens. Williams poursuit sa belle prestation, et plante de tous les côtés, et fait tourner en bourrique les hommes de Motor City. À la pause, Memphis est en contrôle des opérations (62-46).

Les hommes du Tennessee poursuivent leur marche en avant, et ne lèvent pas le pied de l’accélérateur. Dillon Brooks serre de près Cade Cunningham, qui galère à trouver la mire face à la défense très serrée du Canadien. Les Pistons traversent une grosse sécheresse offensive (1 sur 10 aux tirs pour débuter le 3e quart-temps…), et Dwyane Casey ne sait plus quoi faire avec son équipe. Le quatrième quart-temps ressemble à un gigantesque « garbage time » et les deux techniciens font tourner leur effectif, donnant du temps de jeu à leurs éléments les moins utilisés. Memphis s’impose sans sourciller (118-88).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Tyus Jones, l’étincelle du banc. 10 minutes en première mi-temps, pour 12 points à 5/5 aux tirs et 2/2 aux lancers francs. Solide à la baguette et incisif en attaque, l’ancien de Duke a été percutant, en allant provoquer en permanence le musculeux Isaiah Stewart et Luka Garza qui tentaient tant bien que mal de protéger le cercle des Pistons.

– Les Pistons désorientés. Perdus en attaque au début de la 2e mi-temps, les Pistons ont fait n’importe quoi pendant plus de sept minutes, se couvrant quasiment en ridicule à chacune de leur action offensive. A l’arrivée, quatre points inscrits en près de huit minutes, 2 sur 16 aux tirs et 8 ballons perdus pour une période qui ne faudrait surtout pas montrer en vidéo dans les écoles de basket…

– 22%. Soirée complètement ratée pour les shooteurs des Pistons avec un 10/44 à 3-points ! Bey (1/8), Cunningham (2/10) et Lyles (1/5) ont galéré à trouver la mire, mais ont continué à insister tout le long du match, en vain…

– 7. Sept comme le nombre de victoires d’affilée des Grizzlies. Sept comme le nombre de victoires des Pistons depuis le début de saison…

TOPS/FLOPS

✅ Ja Morant. Le bondissant meneur des Grizzlies n’a pas pris ce match face à l’un des cancres de la ligue à la légère, et s’est bien dégourdi les jambes durant les 25 minutes qu’il a passé sur le parquet. 22 points, avec un solide 10/19 aux tirs, mais aussi 9 rebonds et 6 passes décisives pour couronner le tout. Impliqué et montrant l’exemple, Morant ne prend pas de soir de repos.

✅ Dillon Brooks. De retour sur les parquets, le spécialiste de la défense côté Grizzlies est aussi un redoutable attaquant, qui joue de manière très intelligente dans la moitié de terrain adverse. Avec 18 points, 5 rebonds et 3 interceptions, l’ancien d’Oregon est le lieutenant parfait aux côtés de Morant, et représente parfaitement l’esprit col bleu de la franchise. Un poison pour l’équipe adverse.

⛔ Saddiq Bey. En feu depuis plusieurs matches, l’ancien de Villanova a passé une soirée très difficile face à Brooks. Il n’inscrit que 3 points seulement, à 1/9 aux tirs. Il a attendu le 3e quart-temps pour inscrire son seul panier du match…

LA SUITE

Memphis (26-14) : déplacement en Californie pour y affronter les Clippers samedi soir.

Detroit (7-30) : retour à domicile pour y affronter samedi le Magic.