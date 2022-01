« Il m’a dit que je devais monter dans le prochain avion en direction de Chicago.« . Ces mots de Mac McClung, qui relatent sa discussion avec son agent quelques jours avant que celui-ci ne signe un contrat de 10 jours avec les Bulls, sont porteurs d’une nouvelle réalité dans une NBA qui tente de faire avec la crise sanitaire.

Après une saison terminée dans une « bulle » puis une autre jouée plusieurs mois sans le moindre spectateur dans les salles, cet exercice 2021/22 apporte son lot de nouveaux challenges.

Le nouveau variant Omicron sévit et les cas positifs se sont multipliés aux quatre coins de la ligue ces dernières semaines, obligeant les franchises à faire appel à des « pigistes » médicaux signés pour des contrats de 10 jours dans le but de boucher les trous. Objectif : aligner le nombre de joueurs suffisants sur la feuille de match…

Mais derrière ces signatures, simples engrenages qui permettent de continuer à faire tourner la machine NBA, se trouve une réalité laborieuse, avec des joueurs qui n’ont aucune idée de quoi sera fait le lendemain.

L’importance de rester prêt

Pour ces joueurs, tout peut basculer d’une seconde à l’autre, et ils doivent donc être disponibles et prêts à se rendre partout dans le pays à n’importe quel moment. « Je ne regardais pas mon téléphone. Puis tout à coup, mon agent m’appelle et me dit de ne plus bouger » se souvient Theo Pinson, recruté par les Mavericks alors qu’il était en train de jouer à la console avant un match avec les Maine Celtics, l’équipe de G-League affiliée à Boston. Le soir-même, il jouait 22 minutes avec les Mavericks : « Ils appelaient des systèmes, et je n’avais aucune idée de quoi il s’agissait. »

Pour Quinndary Weatherspoon, c’est le jour de Noël, en famille, que la bonne nouvelle, un appel des Warriors, est tombé. « C’était surréaliste, excitant, mais j’avais un goût amer en bouche car je n’avais pas vu mon fils depuis un bon moment. Mais quand ces opportunités se présentent, on ne peut pas les refuser. Donc je me suis remis la tête à l’endroit, j’ai fait mes affaires et je suis reparti. »

Idem pour Kyle Guy, solidement installé dans la rotation d’un Heat déplumé depuis plusieurs matchs alors que sa saison de G-League avec le Cleveland Charge était interrompue quelques jours plus tôt. « Le timing était impeccable. Je pense que le Heat avait un peu plus besoin de moi que ces autres équipes. Preuve en est, je joue beaucoup. »

Une nouvelle chance pour des vétérans à la relance

Après que son contrat de 10 jours avec les Lakers a pris fin, Isaiah Thomas était de retour chez lui, à Seattle. C’est alors que le GM des Mavs, Nico Harrison, lui passe un coup de fil, alors qu’il faisait des courses dans une épicerie. « Je lui répondu : ‘Bien sûr que je peux jouer ce soir !’ C’était une évidence quand il m’a demandé. »

« C’est un privilège » appréciait de son côté Lance Stephenson, de retour à Indiana après une pige en G-League et chez les Hawks. « D’être de retour dans la ligue et d’avoir de prouver sa valeur à nouveau. J’ai appelé ma famille, c’était comme si j’étais de nouveau drafté. »

Revenu à Boston 20 ans après sa Draft, Joe Johnson, 40 ans, savourait ce retour par la petite porte. « Je suis conscient qu’à 40 ans, ces opportunités ne courent pas les rues. Je prends chaque jour l’un après l’autre et je profite, vraiment. Revenir ici 20 ans après, je ne pouvais rêver meilleur scénario. »

Et quand ça se passe bien, la pige de 10 jours peut se transformer en CDD jusqu’à la fin de la saison. C’est le cas pour Bismack Biyombo, conservé par les Suns après seulement deux matches.