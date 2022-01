Les Nets simplement heureux de retrouver Kyrie Irving

Kyrie Irving a enfin retrouvé les terrains cette nuit. Sur le parquet d’Indiana, le meneur de jeu a reformé l’un des trios les plus impressionnants de la ligue (sur le papier) en compagnie de James Harden et Kevin Durant. Et malgré le show Lance Stephenson, Brooklyn est reparti avec la victoire (121-129) et « Uncle Drew » a signé 22 points et 4 passes décisives pour sa première sortie en 2022.

« Je suis très reconnaissant d’être présent ce soir avec tout le monde, de pouvoir aller sur le terrain pour s’amuser en faisant ce que nous aimons faire », a-t-il déclaré dans la foulée. « C’était une première mi-temps pas forcément très bonne pour nous, et nous sommes rentrés dans le vestiaire en sachant que pour construire cette identité que nous voulons avoir plus tard dans la saison, nous devons commencer maintenant ».

Comme si de rien n’était

Comme l’a glissé son coéquipier James Harden, c’est comme si le meneur n’avait jamais quitté ses coéquipiers, tant il a retrouvé sa place et son impact dès le début du match. Mais Kyrie Irving a aussi été précieux dans le dernier quart-temps en scorant 10 des 35 points inscrits par les Nets afin d’inverser la tendance.

Pour Kevin Durant, qui a porté l’équipe sur ses épaules depuis le début de saison, et qui a encore répondu présent avec un gros match cette nuit (39 points, 7 passes décisives), son retour représente un soulagement.

« C’était incroyable de l’avoir sur le terrain. Sa présence dans le vestiaire, son énergie et sa bonne humeur m’ont manqué. Et puis son jeu est tellement beau. Il rend le jeu tellement plus facile pour tout le monde. C’était incroyable de le voir à nouveau sur le terrain », s’est réjoui KD. « Le public lui a montré tellement d’amour, ses coéquipiers, et tout simplement le monde du basket est heureux de son retour. Il a rendu le match beaucoup plus difficile pour les Pacers, en nous donnant une attaque différente, surtout dans le quatrième quart-temps. Nous allons continuer à construire sur cette base ».

Et maintenant ?

Comme il devait s’y attendre, le meneur a également été interrogé sur sa position par rapport au vaccin et si celle-ci pourrait évoluer d’ici la fin de la saison, alors que son statut d’intermittent risque tout de même d’être délicat à gérer, en particulier si c’est toujours le cas pour les playoffs.

Mais comme on pouvait s’y attendre, Kyrie Irving a botté en touche, remettant ces considérations à plus tard.

« Je vis juste la situation au jour le jour », a-t-il répondu. « Comme je l’ai dit plus tôt dans la saison, ce n’est pas une situation idéale et je prie toujours pour que les choses s’arrangent et que nous puissions parvenir à un accord collectif, que ce soit avec la ligue ou simplement avec des choses qui se passent et qui pourraient aider à atténuer le protocole autour du Covid et du vaccin. Tout le monde le ressent, donc je ne veux pas en faire une simple affaire personnelle et qu’on atténue les règles juste pour moi. Je sais quelles étaient les conséquences, je le sais toujours, mais pour l’instant, je vais juste prendre les choses au jour le jour, et profiter du temps que j’ai pour jouer avec mes gars. Et si la situation se présente plus tard dans la saison, nous l’aborderons à ce moment-là ».