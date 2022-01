Tout est pardonné pour Kevin Porter Jr. et Christian Wood

« Quand on pense à notre situation il y a 48 heures comparée à ce soir, c’est amusant de voir comment ce championnat et la vie vont vite… » C’est Stephen Silas qui a le mieux résumé le « roller coaster » des Rockets, passés d’une crise ouverte avec deux joueurs suspendus, à une victoire à la dernière seconde à Washington pour mettre fin à une série de huit défaites de rang.

Mieux, c’est Kevin Porter Jr, le vilain petit canard, qui plante ce 3-points de la gagne !

« On en avait vraiment besoin de celle-ci » a réagi le héros de la soirée. « Il y avait quelques matches qu’on aurait pu gagner auparavant. On voulait commencer l’année au mieux. Cela fait tellement du bien. Cela fait tellement du bien parce qu’on se donne à fond, et on attendait ça de gagner un match serré. J’avais déjà eu une opportunité comme ça face aux Lakers, mais je l’avais ratée. Quand j’ai eu cette occasion, ce tir, j’étais tellement concentré que je savais que ça allait dedans au moment où le ballon a quitté mes mains. »

« Quand ils vivent des choses comme ça, et qu’ils rebondissent comme ils l’ont fait, je suis simplement heureux pour eux »

Une belle revanche, ou une belle façon de se faire pardonner, puisqu’il venait de faire exploser le vestiaire en voulant s’expliquer avec un assistant, puis en rentrant chez lui à la mi-temps du match face aux Nuggets. Plutôt que de s’étendre sur son panier, Kevin Porter Jr. préfère mettre en avant son coach.

« Coach Silas compte plus que tout pour moi, et on compte plus que tout pour lui. Après ce qu’on a vécu, on sort un match comme ça, et il n’y a que de l’affection et des accolades. On a partagé ensemble ce moment ».

Justement, Stephen Silas est fier de la réaction de Kevin Porter Jr. et de Christian Wood, tous les deux à leur meilleur niveau pour effacer cette embrouille de vestiaires.

« Il n’y a que de l’affection pour ses gars et on se tient tellement à eux. On n’aime pas les voir embarquer dans des histoires comme ça. Mais quand ils vivent des choses comme ça, et qu’ils rebondissent comme ils l’ont fait, je suis simplement heureux pour eux, et je me devais de leur montrer » souligne le coach. « C-Wood a joué un match solide, comme il l’a fait toute la saison, concentré sur le rebond, toutes les couvertures et l’agressivité en attaque. Il a été tellement bon ce soir. Quand à « Scoot », il était en difficulté, mais il a créé pour ses coéquipiers, puis il a mis le panier de la gagne. La vie est amusante… »