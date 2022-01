L’amitié entre Jakob Poeltl et Pascal Siakam mise de côté le temps d’un match

Pascal Siakam et Jakob Poeltl avaient coché la date de ce premier rendez-vous de la saison entre Raptors et Spurs. Il y a cinq ans de cela, les deux intérieurs étaient encore en pleine découverte de la NBA, tout juste draftés par Toronto, à grandir ensemble dans un tout nouvel univers. Le Camerounais avait été choisi en 27e position, l’Autrichien à la 9e place, et les deux rookies de la classe 2016 ont donc noué une relation particulière, à s’encourager, et se pousser continuellement l’un et l’autre.

Si Jakob Poeltl a depuis pris un autre chemin à San Antonio, où il a servi de monnaie d’échange en 2018 aux côtés de DeMar DeRozan contre Kawhi Leonard, la relation entre les deux joueurs est restée intacte.

« Il a été comme mon vrai premier ami en NBA », a déclaré Jakob Poeltl avant la rencontre de la nuit entre Toronto et San Antonio. « Nous avons traversé tout le processus rookie ensemble, donc je suis très heureux de son succès. J’aime vraiment le regarder jouer ».

Deux titulaires indiscutables, cinq ans après

Pascal Siakam a pour sa part évoqué son admiration pour son ancien coéquipier, qui a fini par trouver ce qu’il recherchait en devenant un pivot titulaire en NBA.

« Il a été génial à Toronto. Toutes les choses qu’il a pu faire ici, comme poser des écrans, jouer dur, contrer, avoir un bon toucher autour du cercle, il le fait encore mieux pour les Spurs après avoir eu cette bonne opportunité d’être davantage sur le terrain », s’est réjoui le MIP 2019.

Après avoir signé un contrat de 26.2 millions de dollars sur trois au début de la saison 2020/21, l’Autrichien a en effet été à la hauteur des attentes de sa franchise et continue sur sa lancée depuis le début de saison en affichant ses meilleures stats en carrière (12.2 points, 8.5 rebonds) ainsi que son plus gros temps de jeu (28.3 minutes).

« J’ai l’impression qu’il a maintenant la bonne opportunité. Je suis définitivement heureux et fier de lui. Son niveau de jeu a été exceptionnel à regarder », a poursuivi Pascal Siakam.

Pascal 1, Jakob 0

Les deux joueurs ont donc mis de côté leur amitié le temps de 48 minutes, se retrouvant cette fois d’ailleurs face-à-face dès le premier entre-deux du match.

Même si les Raptors ont dominé la rencontre de la nuit face aux Spurs, le Camerounais (18 points, 12 rebonds, 5 passes décisives) a eu l’occasion de constater les progrès de son ancien coéquipier, Jakob Poeltl ayant été de loin le meilleur joueur des Spurs (19 points, 12 rebonds) dans la large victoire de Toronto (129-104).

L’Autrichien s’est consolé en claquant un gros dunk devant Pascal Siakam dans le troisième quart-temps alors que l’écart commençait à enfler. Rendez-vous le 9 mars prochain, à San Antonio cette fois, pour la revanche.