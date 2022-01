Malik Monk, le mauvais élève devenu force tranquille

Intronisé dans le cinq majeur des Lakers le 28 décembre dernier pour la rencontre face à Houston, alors qu’il venait de réaliser un bon match dans la courte défaite des siens face à Brooklyn lors du match de Noël, Malik Monk a depuis débuté toutes les rencontres de Los Angeles comme titulaire.

La nuit dernière, pour son 5e match consécutif dans le cinq, l’ancien arrière de Kentucky a compilé 24 points (6/11 derrière l’arc), 4 rebonds et 4 passes dans la victoire des Lakers face aux Kings, laissant le seul LeBron James inscrire plus de points que lui dans le giron pourpre et or.

Sur ces cinq matchs, Malik Monk enregistre une moyenne de 20.8 points par match et les Angelinos ne comptent qu’une défaite, le 29 décembre face à des Grizzlies insaisissables en ce moment.

Une revanche personnelle

Laissé libre par les Hornets l’été dernier à l’issue de son contrat rookie, Malik Monk n’a guère eu le choix quant à sa prochaine destination NBA. Et il a dû se contenter d’un contrat minimum alors qu’il n’a que 24 ans.

« J’ai pris une claque quand personne ne voulait vraiment de moi à part les Lakers. C’était dur. Certains jours, je ne savais pas quoi en penser. » livrait-il pour The Athletic. « Je m’en suis servi (de cette déception, ndlr) pour alimenter ma motivation. J’ai l’opportunité de jouer et de prouver que j’appartiens à cette lige par un long moment. C’est ce que je fais actuellement. »

Réputé inconstant offensivement et problématique défensivement, l’arrière a donc choisi le challenge Lakers, une équipe médiatiquement au cœur de l’action, pour se relancer. Un choix notamment motivé par le fait que c’est son coach Frank Vogel qui a poussé en interne durant l’été pour que son « front office » sécurise l’arrivée de l’arrière.

« J’ai personnellement toujours été un fan de son jeu. Quand j’ai eu l’opportunité de le recruter, j’ai insisté » expliquait le technicien. « Et on a eu ces conservations durant l’été, je lui expliquais qu’aucun rôle n’était promis. Nous avions beaucoup de gars qui arrivaient par des contrats minimums et c’est au mérite que cela allait fonctionner. Et il a fait un super boulot pour nous. »

Nouvelle approche pour une nouvelle vie

Près de six mois plus tard, le pari est déjà réussi. Si les Lakers déçoivent globalement alors que la mi-saison approche, l’arrière est un des joueurs les plus constants du groupe. Si les chiffres sont sensiblement les mêmes que l’an passé (11.6 points cette saison, cinquième meilleur marqueur des Lakers, contre 11.7 points l’an passé), Malik Monk a en revanche franchi un cap cette saison dans sa compréhension et sa lecture de jeu.

En témoigne son pourcentage aux tirs de 47.7%, le plus élevé de sa carrière. Un record qui s’explique en grande partie par le fait qu’il évolue aux côtés d’un des meilleurs créateurs de l’histoire en LeBron James, mais aussi par un travail de maturation opéré durant l’été, qui porte ses fruits sur le terrain.

« Il faut toujours parier sur soi-même. Je suis mon plus grand critique, donc je sais que si je suis dans le bon état d’esprit, tout se passera bien sur le terrain » concluait l’intéressé. « Que j’ai droit à 10, 15 ou 40 minutes, si je joue de la bonne manière, quelqu’un va le remarquer et me récompenser. »

Rendez-vous l’été prochain pour signer un gros chèque, à Los Angeles ou ailleurs ?