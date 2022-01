Les Suns se vengent sur les Hornets

Décevants à Boston, les Suns ont vite corrigé le tir en giflant les Hornets (133-99). C’est Devin Booker, avec 7 points rapides, qui a mis les siens sur les bons rails. De l’autre côté du terrain, la défense laisse peu de shoots faciles aux Hornets, et Jalen Smith fait un sacré chantier dans la peinture. A ses côtés, les snipers Cam Johnson et Landry Shamet ne se font pas prier pour punir les Hornets de loin. D-Book poursuit son festival (20 unités déjà), et les hommes de James Borrego sont K.O debout devant leurs fans, qui ne peuvent que constater les dégâts à la pause (73-47).

Les visiteurs ne lèvent pas le pied de l’accélérateur et poursuivent leur marche en avant. Libéré sous les panneaux, Smith met un poster énorme sur le pauvre Mason Plumlee, et le banc des Suns est en fusion ! L’ancien de la maison, Bismack Biyombo, réussit une première très convaincante et il aide beaucoup dans le travail de l’ombre. Coach Borrego a compris que son équipe n’était pas en mesure de calmer les ardeurs adverses, et le quatrième quart-temps est un long et ennuyeux garbage time, tandis que Phoenix s’impose sans aucune difficulté (133-99).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Devin Booker n’attend pas ! La star des Suns n’a pas pris son temps pour se mettre en marche. Dès le premier quart, il a montré qui était le patron, en scorant 14 unités (2/3 à trois points), et en prenant 4 rebonds pour donner l’avantage aux siens. Au duel avec son ancien coéquipier Kelly Oubre Jr., le numéro 1 de Phoenix a pris un malin plaisir à lui en mettre plein la vue.

– Chris Paul altruiste. Seulement deux tirs tentés, pour un réussi, pour le meneur vétéran des Suns en première période, mais un esprit collectif qui primera encore et toujours pour l’ancien de Wake Forest. Seize passes au total dont 10 en 18 minutes en première mi-temps, avec la moitié pour le seul Devin Booker. Du grand CP3 à la baguette, qui a régalé les fans de superbes caviars à ses coéquipiers.

– Une. Comme le nombre de passes décisives de LaMelo Ball, censé être à la baguette des siens. Complètement hors du coup, le Rookie Of The Year a été égoïste dans ses choix, ce qui n’est pas vraiment dans ses habitudes. Coach Borrego a eu beau le recadrer à plusieurs reprises, le plus jeune de la fratrie Ball n’en a fait qu’à sa tête…

TOPS/FLOPS

✅Devin Booker. 24 points et 7 rebonds pour la star des Suns, mais surtout une immense facilité à scorer face à des Hornets qui avaient semble-t-il complètement oublié de lire le scouting report. Avec 20 unités à la pause, Booker a joué tout en maitrise lors de la seconde période, se mettant au service de l’équipe pour faire briller ses coéquipiers les moins utilisés. Après plusieurs semaines d’absence pour cause de souci à la cuisse, Booker est quasiment revenu à 100% de ses moyens.

✅Jalen Smith. Ses lunettes à la Horace Grant lui donnent un air appliqué, mais Smith a profité de l’occasion qu’on lui a donné pour montrer de quoi il était capable. L’ancien de Maryland, qui ne foule quasiment jamais les parquets depuis son arrivée l’an passé, a collé 19 points, assorti de 12 rebonds et 2 contres. Sans oublier l’action du match avec ce poster sur Plumlee qui n’a rien vu venir !

⛔Terry Rozier. « Scary Terry » n’avait rien d’effrayant, bien au contraire. Pas dans son assiette, et auteur de plusieurs mauvais choix, sans oublier une défense douteuse, Rozier a passé le match à faire n’importe quoi. Censé montré la voie avec Gordon Hayward et LaMelo Ball, l’ancien des Celtics reste d’une irrégularité insigne cette saison.

LA SUITE

Charlotte (19-18) : back-to-back avec un déplacement ce soir dans la capitale pour y affronter les Wizards.

Phoenix (28-8) : toujours à l’extérieur pour y affronter mardi les Pelicans.