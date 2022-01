Les Lakers à l’équilibre après leur succès compliqué face aux Wolves

Après deux premières défaites de 24 et 18 points, les Lakers ont enfin trouvé un moyen de s’imposer face aux Wolves cette saison. Mais que ce fut compliqué contre une équipe pourtant privée de deux de ses trois meilleurs joueurs, Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell, qui perd là sa troisième rencontre de suite.

Malgré le début de match très moyen d’un Russell Westbrook maladroit avec ses mains, les Lakers ont pris les devants dès le premier quart-temps (31-24), avant d’être progressivement rejoints au score à l’issue de la première période (57-54).

Avec un rare gros passage à 3-points de Malik Beasley, et l’activité intérieure de Naz Reid, les Wolves se sont légèrement échappés au milieu du troisième quart-temps (66-72). Menés de deux points à l’entame de la dernière période (78-80), les locaux ont pu compter sur un Carmelo Anthony inspiré pour se remettre dans le droit chemin.

Toujours sous la menace d’un Anthony Edwards ou d’un Jaylen Nowell très efficace en sortie de banc, et malgré un LeBron James pas du tout inspiré dans les derniers instants, les Californiens sont parvenus à maintenir leur courte avance, après une action à 3+1 d’Anthony, pour s’imposer.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Logique crash intérieur des Lakers. Frank Vogel a reconduit sa formule « small ball » pour son cinq mais ce qui avait fonctionné à Portland, n’a pas du tout été une réussite contre les Wolves. Malgré l’absence du « KAT » en face, ils ont été ultra-dominés par les athlètes aux longs bras des Wolves (Jarred Vanderbilt, Jaden McDaniels…) tant aux rebonds (28 à 56 dont 20 rebonds offensifs !) qu’au niveau des points inscrits dans la raquette (32 à 58 !). Minnesota a ainsi disposé de 17 tirs de plus. S’imposer dans de telles conditions relève presque du miracle.

– Nombreuses pertes de balle. Malgré sa domination intérieure, les Wolves n’ont pas su capitaliser, notamment en raison d’un grand nombre de ballons perdus (24). Anthony Edwards a été particulièrement gaspilleur avec 8 pertes de balle mais la palme de la soirée revient à un joueur adverse, et habitué du genre, Russell Westbrook (9).

TOPS/FLOPS

✅ Naz Reid. Il a parfaitement profité du choix tactique des Lakers de ne pas mobiliser Dwight Howard ou DeAndre Jordan. L’habituel pivot remplaçant des Wolves s’est baladé dans la raquette californienne en marquant avec facilité. Manquant d’adresse derrière l’arc, il a tout de même signé son meilleur match de saison, avec un deuxième double-double à la clé.

✅ Carmelo Anthony. Au rayon des jokers offensifs des Lakers, on pourrait citer Malik Monk, auteur d’une nouvelle sortie très convaincante. Mais le vétéran, même s’il a moins marqué, est plus légitime en raison d’un gros quatrième quart-temps. Auteur d’un panier à 3-points pour redonner l’avantage à son équipe à moins de dix minutes de la fin, puis un tir à mi-distance impeccable, l’ailier a enchaîné avec une passe décisive vers Avery Bradley (également « clutch ») sous le cercle et surtout une action à 3+1 à trois minutes du terme.

⛔ Russell Westbrook. 20 points certes mais une nouvelle fois la désagréable sensation qu’une perte de contrôle peut vite arriver avec lui. Passes téléphonées sur jeu placé, difficultés à se saisir du cuir en transition, même une reprise de dribble à la sortie d’un temps-mort… Le meneur a rendu neuf possessions aux Wolves. Ce n’était pas son « record » cette saison en la matière.

LEBRON JAMES DÉPASSE GARY PAYTON

En jouant son 1 336e match NBA en carrière, la superstar des Lakers vient de dépasser Gary Payton à la 17e place des joueurs ayant disputés le plus de rencontres en carrière. Encore une dizaine de matches et il surpassera d’autres légendes devant lui, à savoir Paul Pierce et un certain Kobe Bryant. Il a encore un peu de boulot avant de rattraper le numéro, Robert Parish (1 611 matches).

LA SUITE

Lakers (19-19) : réception des Kings, mardi.

Wolves (16-20) : déplacement chez les Clippers, la nuit prochaine.