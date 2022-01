La course au MVP 2022 : Quin Snyder milite pour Draymond Green

Un spécialiste défensif élu MVP ? Depuis Bill Russell, ce n’est jamais arrivé, et ce ne sera sans doute pas encore pour cette saison… Mais Rudy Gobert, tout comme Draymond Green, réalisent de grandes saisons, et leur impact est équivalent à celui d’un très grand attaquant. C’est pour cette raison que Quin Snyder aimerait que l’intérieur des Warriors soit cité dans le débat.

« Je n’ai pas besoin de dire que je ne manque aucunement de respect à Rudy et Stephen en disant cela, mais Draymond Green est un joueur tout aussi unique et il réalise une aussi bonne saison », a déclaré Snyder aux journalistes avant le match entre les Warriors et le Jazz. « Si on doit intégrer quelqu’un dans le débat pour le titre de MVP, c’est quelqu’un, qui selon moi, doit y être. Peut-être que ses stats ne correspondent à celles d’autres joueurs, mais en ce qui concerne son impact sur le jeu, que ce soit par ses passes et sa défense, c’est le cas. Vous savez évidemment ce que nous pensons de la polyvalence de Rudy et de ce qui réalise et Draymond est comme ça. Il le fait simplement à sa façon. »

Mais la grandeur de Green dépasse aussi ses passes et sa défense, et il faut aussi compter sur son attitude et sa capacité à entraîner ses coéquipiers. « Vous ajoutez le leadership dont il fait preuve et la façon dont il communique, je pense simplement que c’est un joueur incroyable et je pense qu’il le montre cette année. Il l’a déjà montré par le passé, mais c’est encore plus flagrant maintenant ».

Sur le plan des chiffres purs, Green tourne à 8.4 points, 7.9 rebonds et 7.4 passes de moyenne. Un mini « triple-double » de moyenne auquel il faut ajouter plus d’un contre et plus d’une interception de moyenne. Est-ce que ce sera suffisant pour s’inviter dans la course au meilleur joueur de la saison ?

On en doute… mais peut-être que ça lui permettra de décrocher une place dans une All-NBA Team, une performance déjà réalisée en 2016 et 2017.