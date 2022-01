Saddiq Bey redonne le sourire aux Pistons

Entre le 19 novembre et le 31 décembre 2021, les Pistons n’avaient gagné qu’un seul match sur 19… Les journées ont donc été longues et c’est pourquoi ce succès contre les Spurs est notable pour les joueurs du Michigan.

Surtout quand on voit le contexte de la rencontre. Les troupes de Dwane Casey sont plombées par le Covid-19 et six joueurs présents sur la feuille samedi soir étaient des jokers médicaux.

Ils ont tout de même réussi à arracher cette victoire, après prolongation, contre les Texans. Avec surtout le shoot à 3-pts décisif de Saddiq Bey, à 1.9 seconde de la fin.

« Je vais dire la vérité : je savais que ça allait tomber dedans », raconte-t-il, très confiant, au site de la franchise, alors qu’il était à 1/11 derrière l’arc avant ce tir et a terminé avec 21 points et 17 rebonds. « Je savais que ce serait bon. D-Walt a fait une superbe passe et j’étais convaincu que si j’avais la balle, j’aurais une chance. »

« Le fait d’être nsemble pendant une semaine, ça aide beaucoup »

L’offrande décisive de Derrick Walton Jr. a une particularité : elle passe entre les jambes de Jakob Poeltl. La suite n’est pas simple non plus puisque Bey a l’intérieur de San Antonio et Keldon Johnson sur le dos. Il tente tout de même sa chance et marque.

« C’est un moment surréaliste », explique Walton Jr., qui a compilé 11 points, 6 passes, 6 rebonds et 4 interceptions. « Je suis un gamin du Michigan et je peux jouer pour l’équipe de chez moi. Je ne pouvais rêver mieux, vraiment. »

Cette victoire est aussi une revanche car, il y a quelques jours, les joueurs de Gregg Popovich avaient écrasé les Pistons (144-109). Sauf que ces derniers avaient alors un groupe encore très inexpérimenté à cet instant-là.

« Quand on a affronté San Antonio la première fois, c’était notre premier match ensemble », rappelle Bey. « On a fait quelques entraînements, appris à jouer ensemble. Ce premier duel, c’était quasiment un match d’entraînement avec des nouvelles têtes. Le fait d’être ensemble pendant une semaine, ça aide beaucoup. On bosse dur tous les jours et on fait les efforts. »

Un shoot décisif, une victoire et une revanche, les Pistons peuvent enfin sourire après des semaines très compliquées. « Tout le monde est heureux », lance Dwane Casey. « Je le suis pour chacun, surtout pour les joueurs de G-League qui sont avec nous, car ils se battent. »