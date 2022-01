Kevin Durant en colère contre la suffisance des Nets

Comment les Nets ont-ils pu perdre ce match contre les Clippers ? La question va sûrement les hanter pendant quelques heures, tant le scénario de la rencontre était favorable aux hommes de Steve Nash.

Kevin Durant et sa bande avaient pris 11 points d’avance en troisième quart-temps et ils vont garder un matelas de 10 points d’écart pendant de longues minutes. En dernier quart-temps, à six minutes du terme, après un 7-0, les Nets avaient même 13 points d’avance.

Pourtant, ce sont les Clippers qui ont remporté la partie, de quatre points (116-120).

« On s’est trop relâché », estime Durant à ESPN. « On avait dix points d’avance, on a manqué des tirs, perdu des ballons, ils ont joué des contre-attaques. Comme l’a dit Steve Nash, on ne méritait pas de gagner. On a montré une attitude de merde, en pensant qu’on allait gagner facilement. On va continuer de se faire botter les fesses si on aborde les matches comme ça. »



Avoir pris de l’avance, face à une équipe très diminuée (Paul George, Ivica Zubac et Nicolas Batum étaient notamment absents, mais aussi Tyronn Lue et bien sûr Kawhi Leonard), a finalement piégé les Nets, devenus trop confiants.

« C’est naturel comme comportement quand une équipe adverse est privée de tellement de joueurs », poursuit et confirme « KD ». « On a relâché notre attention, car on pensait ne pas perdre un tel match. Ils ont tellement d’absents, des joueurs de G-League… J’espère qu’on va garder cette défaite en tête. Si on se sent bien après un tel revers, alors il faut se regarder dans un miroir. »



Steve Nash regrette surtout le manque de sérieux en défense de ses troupes, car avec un peu plus de concentration, les Nets auraient plié l’affaire en dernier quart-temps.

« On a encaissé 71 points en seconde période, c’est inacceptable », déclare le coach. « On avait 10 points d’avance à plusieurs moments de la rencontre et on a retiré le pied de l’accélérateur. On l’a mérité, vraiment. Les joueurs le savent, ils sont déçus, mais tout le monde l’est. On a laissé filer un match qu’on aurait pu gagner. On ne peut pas être comme ça, ni jouer à ce niveau. Ce n’est pas acceptable. »