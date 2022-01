Nikola Jokic se souvient : « J’ai bu ma dernière canette pendant le vol vers les États-Unis »

Nikola Jokic a toujours eu du talent plein les mains mais une hygiène qui a parfois laissé à désirer au début de sa carrière. Le pivot serbe s’est ainsi rappelé les conditions dans lesquelles il avait fait le grand saut vers la NBA en 2015-2016, et le plus gros sacrifice qu’il avait dû consentir : arrêter le Coca-cola.

« J’avais l’habitude de boire deux ou trois litres de Coca-cola chaque jour et j’ai bu ma dernière canette pendant le vol vers les États-Unis », a-t-il déclaré la télévision serbe au cours d’un entretien d’une heure. « La première semaine d’entraînement a été difficile. Tous mes coéquipiers étaient plus physiques et plus athlétiques, ils pouvaient dunker à chaque instant, et j’avais un peu envie de rentrer à la maison. Au début, j’étais sur le banc de touche, puis j’ai eu droit à « garbage time » avant d’intégrer le cinq majeur. Ça a été un processus, même si je suppose que j’ai pris le chemin le moins fréquenté ».

Le pivot des Nuggets s’est aussi remémoré qu’il aurait pu passer par le Barça si le club catalan ne l’avait pas snobé en cours de saison 2014-2015 lorsqu’il évoluait dans l’écurie Mega Basket.

« Ils s’étaient présentés à notre match à domicile contre le Cedevita Zagreb pour me proposer un transfert, mais ils l’ont mis en attente après mes mauvaises performances. Puis les Nuggets sont arrivés et le reste appartient désormais à l’histoire ».

Une pointure parmi les pointures

Au fil des années, et avec un régime un peu plus strict, le « Joker » a ainsi réussi à montrer, comme d’autres avant lui, que les aptitudes physiques ne faisaient pas tout et a prouvé la qualité de son QI basket au plus haut niveau.

Celui-ci lui a valu la distinction personnelle la plus prestigieuse sur une saison régulière et le classe désormais parmi les stars les plus productives de la ligue comme Kevin Durant ou Stephen Curry, également auteurs de performances qu’il a su relativiser avec le temps.

« N’importe lequel des 20 meilleurs joueurs de la ligue sont capables de vous mettre 50 points, mais si vous commencez à les admirer et à les considérer comme meilleurs, tu perds déjà du terrain dans la bataille », a-t-il ajouté. « Mais je ne cesse de dire à tout le monde : si vous n’aimez pas Stephen Curry, vous n’aimez pas le basket. Pareil pour Kevin Durant, qui est le meilleur attaquant de la ligue. Il est indéfendable ».

Tous les amateurs de basket pourraient en dire de même pour le jeu de Nikola Jokic, un véritable régal de fondamentaux et de lecture de jeu pour un pivot.