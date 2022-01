Revoilà Bismack Biyombo !

Deandre Ayton et JaVale McGee en quarantaine, les Suns ont besoin de renfort sous les panneaux, et selon ESPN, ils ont choisi Bismack Biyombo comme « joker médical ». L’ancien intérieur des Hornets était sans club depuis cet été, et son nom avait circulé du côté de l’Espagne sans que les contacts aboutissent.

Pivot défensif, il va apporter de l’intimidation en défense, et selon ESPN, ce contrat de 10 jours pourrait déboucher sur un contrat plus long si l’expérience est concluante.