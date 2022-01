Quatrième défaite en cinq matches pour les Cavaliers qui perdent du terrain sur le quatuor de tête de la conférence Est. Collin Sexton et Ricky Rubio ne finiront pas la saison, et c’est Rajon Rondo qui va débarquer de Los Angeles pour redonner de l’élan à la jeune troupe de JB Bickerstaff. Mais ce dernier, prolongé jusqu’en 2027, prévient que Rubio est irremplaçable.

« En tant que personnalité, en tant que leader et en tant que mentor, on ne peut pas le remplacer, et ce n’est en aucun cas notre objectif », a prévenu Bickerstaff. « Il était immense pour ce groupe, que ce soit dans notre manière de jouer, sa passion, son intelligence, et une grande partie de cela était le « Ricky Rubio Effect ». Cela ne se remplace pas. »

Pour le coach de Cleveland, la réponse de ses joueurs doit être collective, et Rondo ne va pas tout régler.

« La seule façon d’aller de l’avant est de le faire ensemble » poursuit-il. « Nous devons englober cet état d’esprit de manière collective. On sait ce que ça donne, et nous devons donc continuer à le faire. Tout le monde doit faire en sorte de faire perdurer sa manière de jouer et de continuer à jouer avec cette mentalité et cet altruisme que Ricky apportait à notre jeu. »

En attendant que Rondo soit disponible, et que Garland sorte du protocole, c’est Kevin Pangos qui va assurer l’intérim après avoir passé tout le début de saison au bout du banc.

« KP va devoir endosser une partie de la charge. On va lui donner la balle, et le laisser jouer de manière à ce qu’il soit à l’aise » conclut Bickerstaff. « Il a acquis une grande expérience à travers le monde, et il a joué à un niveau élevé. Il sait comment jouer. Il est intelligent, et il rend les autres meilleurs. On a confiance en lui pour nous maintenir organisés, et faire en sorte qu’on exécute nos systèmes. »