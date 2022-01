Avec son triple-double parfait, Robert Williams confirme sa progression

Intéressant en début de saison, Robert Williams a été freiné lors de la deuxième partie de novembre, en manquant plusieurs rencontres de suite. Il a ensuite mis quelques matches pour retrouver le rythme, mais depuis quelques jours, il évolue à son meilleur niveau.

Les Suns peuvent en témoigner puisque le pivot de Boston a rendu une copie parfaite, ce soir du 31 décembre, avec 10 points à 5/5 au shoot, 11 rebonds, 10 passes, 5 contres et 2 interceptions. C’est le premier triple-double de sa carrière.

« C’est un super exploit », assure le joueur au site officiel de la franchise. « Merci à mes coéquipiers, car s’ils ne mettent pas les shoots, je n’aurais pas réussi un triple-double. On a joué un excellent match, j’en suis très content. »

« Parfois, il se met un peu trop de pression, mais quand il joue simplement, il n’y a pas grand monde pour le contenir »

Williams a fait des choses basiques contre les finalistes 2021 : des écrans, des paniers près du cercle, des dunks, des passes bien effectuées alors que ses coéquipiers sont en mouvement. Un jeu simple donc, mais efficace.

« Rob est exceptionnel », déclare Jaylen Brown. « Il est très talentueux. Parfois, il se met un peu trop de pression, mais quand il joue simplement, il n’y a pas grand monde pour le contenir. On a tous vu l’impact qu’il a eu en attaque comme en défense, dans ce match. On a besoin qu’il soit le plus régulier possible. Je lui dis tout le temps de ne pas avoir peur d’être très bon. »

Sur les sept derniers matches, le pivot tourne à 12.6 points à 74 % de réussite au shoot, 11.4 rebonds, 3.6 passes et 2.4 contres de moyenne. Ses qualités de passeur impressionnent Ime Udoka.

« Il est bien plus polyvalent que les gens ne le pensent », estime le coach. « Je lui parle tout le temps de ça, de développer son jeu, son rôle et ses minutes. Il a un très gros potentiel, voilà pourquoi on est dur avec lui. Je lui parle aussi de ses erreurs. Il arrive à rebondir et j’adore ça. »

Et son joueur lui rend bien cette confiance. « Il croit beaucoup en moi », raconte Williams. « Je suis reconnaissant de la manière avec laquelle il me pousse chaque jour. C’est un honneur qu’il parle de moi comme ça et visiblement, j’ai encore beaucoup à prouver, puisque mon coach voit les choses ainsi. »