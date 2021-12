Giannis Antetokounmpo se défoule sur le Magic

Les Bucks ont quasiment retrouvé l’intégralité de leur effectif, et les voilà qui signent une 5e victoire d’affilée. Comme mardi soir, Giannis Antetokounmpo et les siens s’imposent à Orlando (136-118) et cette fois-ci, il leur a fallu attendre la fin du 3e quart-temps, et le début du 4e quart-temps pour faire la différence.

Pourtant, grâce à Wes Matthews, les Bucks semblaient à l’abri à la pause avec 12 points d’avance (63-51), mais Gary Harris et Tim Frazier vont réveiller le public et leurs coéquipiers à coups de 3-points. Wendell Carter Jr. se permet même de dunker sur Giannis, et sur le côté, Jalen Suggs et Cole Anthony dansent littéralement de joie !

Toujours aussi impeccable, Franz Wagner égalise (71-71), et tout est à refaire pour les Bucks. Pire, grâce à Admiral Schofield, le Magic prend même les commandes à trois minutes de la fin du 3e quart-temps.

Sur son banc, Mike Budenholzer laisse ses joueurs se débrouiller, et il fait bien puisqu’ils signent un 10-0 en une minute pour reprendre le large (89-80). De retour sur le terrain, Giannis Antetokounmpo prend le match à son compte, et il signe 12 des 17 premiers points de son équipe dans le 4e quart-temps. Les remplaçants du Magic sont dépassés, et Milwaukee prend 17 points d’avance (112-95).

Milwaukee peut alors gérer la fin de match avec Jrue Holiday et Khris Middleton qui se chargent de répondre aux dernières flèches de Moe Wagner. Victoire finale 136-118 pour cette deuxième soirée de suite à Orlando, et l’attaque des champions NBA s’offre un record de points pour cette saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Coup de balai. Quatre matches, quatre victoire pour les Bucks face au Magic cette saison. Les champions en titre restent même sur 11 victoires de rang face aux coéquipiers de Wendell Carter Jr. Seul Detroit fait pire face aux Bucks avec douze revers de suite.

– L’impuissance du Magic. Orlando a essentiellement souffert sous les panneaux, dominé en taille et en poids. Robin Lopez n’est pas là, et Mo Bamba reprend à peine. En première mi-temps, Milwaukee a pilonné la raquette, et récupéré un grand nombre de rebonds offensifs. À l’arrivée, ça donne 50 rebonds à 33, et 56 points inscrits dans la peinture.

TOPS/FLOPS

✅ Giannis Antetokounmpo. Sans vraiment forcer, le « Greek Freak » signe son 18e double-double de la saison avec 33 points, 12 rebonds mais aussi 5 passes, 2 interceptions et 2 contres. On retiendra aussi son parfait 6 sur 6 aux lancers-francs, domaine dans lequel il reste en difficulté cette saison. Dès qu’il accélère, la défense est dépassée, et si Wendell Carter Jr. le contient, il sert ses shooteurs. C’est du déjà-vu, et revu depuis des années, et Orlando en paie le prix cher au début du 4e quart-temps.

✅ DeMarcus Cousins. Cinq fautes en 16 minutes, dont une technique, mais c’est lui qui a réveillé ses coéquipiers à la fin du 3e quart-temps. Toujours dans son style inimitable, il joue l’épaule en avant, il insiste, et il fait mal. Il inscrit 13 de ses 15 points dans le 3e quart-temps.

✅ Wendell Carter Jr. C’est le seul qui a résisté sous les panneaux… Le Magic s’est fait marcher dessus mais l’ancien intérieur des Bulls a tenu bon, et il a plutôt bien défendu sur Antetokounmpo.

⛔ RJ Hampton. Cole Anthony absent, il a une chance en or de s’imposer mais l’ancien rookie des Nuggets a toujours autant de mal à trouver le bon équilibre. « Combo guard », il ne pèse pas assez sur le jeu, et sa défense est très suspecte.

LA SUITE

Orlando (7-29) : déplacement dimanche à Boston.

Milwaukee (24-13) : réception des Pelicans samedi.