Nuggets – Warriors reporté

Comme on le craignait depuis plusieurs heures, la NBA a finalement décidé de reporter la rencontre de ce soir entre les Nuggets et les Warriors, et c’est le 11e match reporté par la ligue cette saison. Outre Mike Malone, deux de ses assistants sont aussi à l’isolement, ainsi que trois joueurs supplémentaires : Jeff Green, Zeke Nnaji et Bones Hyland.

Comme Denver doit aussi composer avec une foule de blessés (Monte Morris, Aaron Gordon, Austin Rivers, Vlatko Cancar, et bien sûr Jamal Murray, Michael Porter Jr et PJ Dozier), la franchise est dans l’incapacité de présenter huit joueurs sur la feuille de match.

ESPN précise que les joueurs de Golden State resteront à Denver pour s’entraîner, et qu’ils vont donc y préparer leur prochain match, prévu samedi soir sur le parquet du Jazz.