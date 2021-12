Les Hawks auraient apprécié un report de match

Malgré des double-doubles de Trae Young (26 points, 11 passes) et Clint Capela (18 points, 15 rebonds), les Hawks ont concédé une quatrième défaite en cinq matchs. Privée de douze joueurs pour blessures (De’Andre Hunter, Solomon Hill) ou en protocole sanitaire, l’équipe de Nate McMillan vit un mois de décembre catastrophique avec 4 victoires pour 9 défaites…

Mercredi soir face à Chicago, le coach des Hawks n’a pas voulu se mettre en porte-à-faux par rapport aux instances de la Ligue mais c’est peu dire que le technicien en avait gros sur la patate, après une nouvelle rencontre faussée par le manque de joueurs disponibles.

Des reports de match à la tête du client ?

« Je ne vais même pas en parler », a-t-il ainsi affirmé dans The Athletic. « Je ne vais vraiment pas en parler. On va jouer avec les gars qu’on a. Je ne veux même pas évoquer ce sujet. »

Sujet sensible à l’évidence, car les Hawks feraient probablement partie des équipes qui plaideraient pour une pause dans la saison NBA car la pandémie a violemment frappé la franchise de Géorgie. À vrai dire, même certains des joueurs en tenue en souffrent encore, à l’image de Clint Capela, à bout de souffle à plusieurs reprises en première mi-temps.

« Je tousse encore pas mal et j’ai le nez qui coule mais ça s’améliore », précise ainsi le pivot helvète. « C’est quelque chose que j’essaye de surmonter. Je pense que ça va mieux par rapport à mon premier match de retour. Pour moi, c’est la meilleure façon de faire, de simplement me rendre disponible pour l’équipe et faire ce que je peux pour aider. C’est plus ou moins ce que chaque autre joueur devra faire à son retour. »

Dans cette confusion de joueurs qui montent de G-League pour venir prêter main forte (façon de parler) à des effectifs en plein désarroi au niveau supérieur, la Ligue a autorisé le report du match entre Miami et San Antonio. Une forme d’injustice pour certains joueurs des Hawks qui aurait probablement espéré le même traitement…

« J’étais simplement étonné [de ce report] », souffle ainsi Trae Young. « On a quatre gars qui ont pris l’avion mardi soir simplement pour faire partie de l’effectif et jouer. On a réussi à trouver un moyen de le faire. Je ne sais pas si c’est la Ligue ou si ça vient de nous car on ne s’est pas plaint ou on n’a pas cherché à forcer la décision. D’autres équipes ont eu leur match annulé et vont pouvoir attendre que leurs joueurs reviennent. A vrai dire, on a seulement trois gars qui ont des gros temps de jeu pour nous. Et si on inclut [Skylar Mays], ça fait quatre. C’est dingue. »

Trae Young frustré mais pas inquiet

Aligné aux côtés de quatre petits nouveaux (Wes Iwundu, Malcolm Hill, Chaundee Brown et Cameron Oliver), Trae Young a pu constater la différence de niveau, et forcément aussi, de cohésion collective par rapport aux rotations habituelles de son équipe. Selon The Athletic, c’est même le pire cinq qui ait jamais joué autour du meneur, alors même que ce dernier est arrivé à Atlanta dans une période de vache (très) maigre…

« Je suis arrivé au shootaround [de mercredi] en ne connaissant pas la plupart de mes coéquipiers », conclut un Trae Young encore tout retourné. « Nate ne veut jamais se cacher derrière des excuses et je ne suis pas de ce genre-là non plus mais c’est frustrant de voir que dans la Ligue, d’autres équipes ont eu des matchs repoussés. On ne parle même pas de les annuler mais simplement de les remettre à plus tard avec tous ces cas de Covid. On a été frappé très fort par la pandémie et c’est donc frustrant de ne pas avoir eu de matchs repoussés. »

Actuellement douzièmes de la conférence Est, à 15 victoires pour 19 défaites, les Hawks sont loin de l’équipe finaliste de conférence de l’an passé. A vrai dire, ils sont simplement une victoire au-dessus du bilan qui a coûté sa tête à Lloyd Pierce la saison passée !

Cela dit, Young et les siens ne veulent pas céder à la panique. Pas question de penser à une saison sans playoffs !

« Je ne suis pas inquiet à propos de notre équipe qui raterait les playoffs. On a commencé à 14-20 la saison passée et on a gagné huit matchs de suite. Cette ligue marche sur des séries et sur qui trouve la bonne alchimie. On peut monter en température au bon moment. Je ne suis pas inquiet. »