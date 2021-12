Les Knicks se sortent d’un match piège dans le Minnesota

Esthètes de la balle orange, passez votre chemin… Ce match entre les Knicks et les Wolves a été une purge du point de vue de l’attaque, avec une victoire de New York qui a été moins maladroit que son adversaire (96-88).

Mitchell Robinson (14 points, 18 rebonds) et Julius Randle (13 points, 15 rebonds) ont effectivement fait le ménage dans la raquette des Wolves qui n’ont jamais réussi à régler la mire, terminant à un piteux 18% de réussite à 3-points, symbolisé par le 4/16 de Malik Beasley (20 points) dans l’exercice.

En début de « road trip », les Knicks enchaînent donc une deuxième victoire de suite avec la possibilité de continuer, sachant que leur calendrier leur réserve un déplacement à Detroit, puis un autre à Oklahoma City et enfin un dernier à Toronto, tous trois prenables sachant que New York dispose quasiment de son cinq majeur intact.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Mitchell Robinson et Julius Randle dominateurs au rebond. Dans un match où les deux équipes ont cumulé une adresse au ras des pâquerettes, la bataille des rebonds a été essentielle et ce sont les Knicks qui sont sortis grands vainqueurs sur ce coup-là. Avec Mitchell Robinson qui en a gobé 18, dont 6 offensifs, et Julius Randle qui finit à 13, dont 4 offensifs, New York a non seulement verrouillé sa défense mais a aussi pu s’offrir des secondes chances (23 points contre 11 seulement à Minny), cruciales dans ce match fermé.

– Des Wolves maladroits. Sans ses trois stars, toutes en protocole Covid, Minnesota a dû faire avec les moyens du bord, c’est-à-dire Jordan McLaughlin, Nathan Knight ou encore Malik Beasley, Jaden McDaniels et Patrick Beverley dans le cinq majeur. Sans trop de surprise, ce cinq de départ n’a pas brillé, avec un 8/23 aux tirs pour Beasley (dont 4/16 de loin) ou encore un 0/8 de Beverley. On soulignera également le 5/14 de Jaylen Nowell en sortie de banc. Au final, Minnesota termine à 18% à 3-points, à 7/38… « C’était une soirée sans », conclut Chris Finch, « On a pourtant obtenu les positions ouvertes qu’on voulait absolument. Sur ces 38 tirs, je dirais que 30 étaient de grande qualité pour nos meilleurs shooteurs. »

– RJ Barrett finit fort. Froid à l’image du match, RJ Barrett (8 points à 3/10 aux tirs) a néanmoins su inverser la tendance en fin de match, alors que les Wolves se montraient menaçants. L’arrière canadien des Knicks a non seulement rentré un 3-points important, dans le coin tout juste devant le banc des Wolves, mais il a aussi été chercher plusieurs paniers au contact qui ont préservé le résultat final pour Tom Thibodeau et sa troupe.

TOPS/FLOPS

✅Mitchell Robinson. Avec un gros double-double à 14 points et 18 rebonds, Mitchell Robinson a fait sentir sa présence sur les planches hier soir. Son impact aux rebonds, des deux côtés du terrain, a été une des raisons de la victoire des Knicks, avec une belle efficacité en prime à 7/8 aux tirs. Une rareté hier soir.

✅Jaden McDaniels. Davantage responsabilisé dans un effectif déplumé, Jaden McDaniels a répondu à l’appel de Chris Finch avec un match plein à 18 points, 6 rebonds et 5 contres, le tout à 7/11 aux tirs ! C’est non seulement son meilleur score de la saison mais c’est aussi son cinquième match d’affilée au-dessus des 10 points. Et aussi un record en carrière aux contres.

⛔Kemba Walker. Le meneur vétéran des Knicks souffle le (très) chaud et le (très) froid cette saison, pour son retour chez lui à New York. Hier soir, dans le Minnesota, c’était le froid avec 10 points, 4 rebonds et 2 passes dans une soirée très difficile aux tirs, à 3/11. Heureusement ses trois tirs étaient des 3-points, ce qui a limité la casse pour Kemba Walker…

⛔Patrick Beverley. Tout juste sorti des protocoles sanitaires, Patrick Beverley était rouillé. À 0/8 aux tirs, le meneur vétéran a été absolument atroce offensivement, même s’il a compensé par son activité globale sur le terrain, cumulant notamment 7 rebonds et 7 passes tout de même.

LA SUITE

Minnesota (16-18) : début d’un déplacement en trois temps, avec la première étape dans l’Utah, dans la nuit de vendredi à samedi.

New York (16-18) : suite du « road trip » avec un déplacement à Detroit, la nuit prochaine.